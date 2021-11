Nicușor Dan a băgat 'binomul' la răcoare - Parchetul General și SRI, de două luni fără căldură

Parchetuș General, Serviciul Român de Informații, CNA, ANAF, Ministerul Mediului și alte instituții care funcționează în clădiri situate vizavi de Palatul Parlamentului nu beneficiază de căldură de aproape două luni.

Parchetul General a transmis Primăriei Capitale o adresă, în luna octombrie, rămasă însă fără rezultat. Pe 17 noiembrie, Parchetul General a revenit cu solicitarea de a se face demersurile necesare pentru ca angajații instituțiilor aflate în clădirile din zonă să nu mai muncească în frig.

„Până în prezent, agentul termic furnizat de Compania Municipală Termoenergetica București nu s-a încadrat în parmetrii de calitate contractați și, în consecință, instituțiișe publice care funcționează în imobilul Sedii ministere - latura sud, nu au putut beneficia de încălzire”, se arată în adresa PÎCCJ.

PSD reacționează prin vocea fostului viceprimar Aurelian Bădulescu: „Iata unde s-a ajuns din cauza incompetentului, mincinosului, neterminatului Primar ZERO! Poate cu aceasta ocazie parchetul se va sesiza si in legatura cu blaturile si traficul de influenta girate de Nicusor pentru acolitii si stapanii lui. Traducere: Parchetul General solicita consilierilor generali sprijin in vederea asigurarii agentului termic, Nicusor este un mare ZERO chiar si pentru institutiile statului, indiferent de titularura acestuia”, scrie Bădulescu pe Facebook.