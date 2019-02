Norica Nicolai dă detalii, de pe patul de spital, despre situația sa: 'Am alunecat și am căzut. Am o tuse foarte puternică, îmi taie respirația'

Norica Nicolai a avunt nevoie de ajutorul medicilor, după ce, sâmbătă dimineața, a ajuns la spital! Eurodeputata ALDE s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe, după ce s-a dezechilibrat și a căzut.

Nicolai a spus, la România TV, că de două săptămâni tușește, iar situația s-a agravat în această situație. Medicii i-au administrat medicamente injectabile, dar și perfuzii, urmând ca în câteva zile să i se pună un diagnostic.

”De două săptămâni încerc să fac față unei răceli puternice. De dimineață am alunecat și am căzut. Am fost în spital, pe perfuzii. Nu mi-am făcut vaccinul. Am o tuse foarte puternică, îmi taie respirația.”, a spus Norica Nicolai.

