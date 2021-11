Noua Zeelandă - Jacinda Ardern, întreruptă de fiica sa în timp ce era în direct pe Facebook

Premierul neozeelandez Jacinda Ardern tocmai se pregătea să anunţe pentru naţiune o relaxare a restricţiilor anticoronavirus, luni, în direct pe Facebook, când s-a făcut auzită o voce: "Mama?". Neve, fiica de trei ani a Jacindei Ardern, a decis că totul poate să aştepte, inclusiv afacerile de stat, relatează miercuri AFP.

"Trebuia să fii în pat, draga mea", a spus lidera neozeelandeză, 41 de ani, întrerupându-şi intervenţia în direct pe Facebook. "Nu", a replicat fetiţa, după care au început negocieri prelungite şi fără de succes pentru Jacinda Ardern. "Este ora de somn, scumpa mea, întoarce-te în pat. Voi veni la tine într-o secundă. Voi veni la tine într-un minut. Ok, îmi pare rău, toată lumea", a declarat şefa guvernului neozeelandez cu un zâmbet stingher.

"Ei bine, n-am reuşit, nu-i aşa?", a mai suspinat ea în faţa ecranului. "Mi-am spus că este un moment bun pentru a face un Facebook Live, că ar fi bine şi sigur. Mai are cineva copii care fug de trei sau patru ori după ora lor de culcare? Din fericire, mama mea este aici, deci ea poate să ajute", a mai spus Ardern."Ok, unde rămăsesem?", a încercat ea apoi să continue. Însă vocea fetiţei s-a făcut din nou auzită: "De ce durează atât de mult?". "Îmi pare rău, draga mea, durează foarte mult. Ok. Îmi cer scuze tuturor. Mă voi duce să o culc din nou pe Neve. Pentru că a depăşit ora de culcare. Vă mulţumesc că aţi fost alături de mine", a mai spus Jacinda Ardern.Chiar dacă a fost mai puţin spectaculos decât momentul când copiii analistului american Robert Kelly i-au întrerupt interviul în direct la postul BBC în 2017, nu este prima dată când Neve este vedetă.În 2018, Jacinda Ardern a devenit cea de-a doua femeie-premier din lume, după pakistaneza Benazir Bhutto, care a născut în timpul mandatului său, aducând-o apoi pe Neve la Adunarea Generală a ONU de la New York.