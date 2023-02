Noul ambasador al SUA, la reuniunea absolvenților români ai Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall (FOTO)

Noul ambasador al SUA, Kathleen Ann Kavalec, a deschis miercuri, 15 februarie 2023, reuniunea absolvenților români ai Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall.

Evenimentul a avut loc la București, la hotelul Crown Plaza și a fost organizat de către Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall în colaborare cu Asociația George C. Marshall-România, cu sprijinul ambasadelor SUA și Germaniei in România.

Reuniunea care a avut ca temă „Războiul Rusiei în Ucraina: efectele asupra securității în zona Mării Negre” a fost deschisă de către noul ambasador al SUA în România, Kathleen Ann Kavalec și respectiv de către ambasadorul Germaniei în România, dr.Peer Gebauer.

Ambasadoarea Kavalec a subliniat rolul important al Centrului George C. Marshall, ca centru de excelenta in domeniul pregatirii expertilor in domeniul securitatii si apararii, subliniand ca Romania este a doua tara ca numar de absolventi ai Centrului. Domnia sa a afirmat ca regiunea Marii Negre, tarile din zona sunt cele mai afectate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, situatia vizand securitatea, asigurarea energiei si pretul acesteia, asigurarea produselor alimentare. S-a referit si la preocuparea SUA privind modul cum va arata Europa si securitatea regionala dupa razboiul din Ucraina. De asemenea, a reafirmat sprijinul SUA pentru dezvoltarea parteneriatului strategic cu Romania.

Ambasadorul Germaniei, dr.Peer Gebauer a exprimat satisfactie pentru faptul ca Romania este un foarte important partener al Centrului George C. Marshall.

A subliniat ca, dupa inceperea agresiunii Rusiei in Ucraina, Romania s-a dovedit o tara pe care se poate conta total, reliefand faptul ca Romania este un membru al NATO si UE care intotdeuna este parte a solutiei si nu a problemei! S-a referit (cu aluzie la Schengen) si ca exista , din pacate, in UE, o tendinta a unor state member de a abuza de dreptul de veto.

A mentionat, printre altele, si initiativa Germaniei, Frantei si Romaniei de a stabili o platforma de sprijin pentru Republica Moldova, exprimand multumiri pentru eforturile Romaniei, care sprijina foarte mult Republica Moldova.

S-a referit si la importanta mentinerii unitatii occidentale, la necesitatea unirii fortelor pentru sprijinirea Ucrainei, pentru ca aceasta sa se poata apara in fata agresiunii Rusiei.

În cadrul evenimentului au avut prezentări dr.Sebastian von Munchow, profesor la Centrul pentru Studii de Securitate George C.Marshall și respectiv dr.Doru-Claudian Frunzulică, președintele Asociației George C Marshall -România, organizația absolvenților români ai Centrului G.C.Marshall.

La reuniune au participat absolvenți romani ai Centrului G.C.Marshall, dar si ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România și adjunctul sefului de misiune al ambasadei Poloniei, de asemenea absolvenți ai Centrului G.C.Marshall, cât și mai mulți reprezentanți ai Centrului G.C.Marshall și ai ambasadelor SUA și Germaniei în România.

Au fost prezenti si directorul Oficiului pentru Cooperare in domeniul apararii (Ambasada SUA) si atasatul militar al Germaniei la Bucuresti, persoanele ce au ca atributii in cadrul celor doua ambasade si legatura cu Centrul G.C. Marshall si absolventii romani ai acestuia.

Organizații ale absolvenților Centrului G.C.Marshall există în 33 de țări membre NATO și partenere.

Asociația George C Marshall-România a fost înființată în anul 2000 și cuprinde absolvenții români ai Centrului G.C.Marshall care își desfășoară activitatea în instituții ale statului, cei mai mulți provenind din Ministerul Apărării Naționale,Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Parlament , etc.

Aceasta organizatie sustine si promoveaza dezvoltarea si adancirea cooperarii Romaniei cu SUA, tarile NATO si UE, cu tarile occidentale in general, cat si promovarea valorilor europene si euro-atlantice in societatea romaneasca.

În acest an, Centrul European pentru Studii de Securitate George C Marshall, din Garmisch-Partenkirchen, Germania, un parteneriat de succes americano-german, aniversează 30 de ani de activitate, timp în care peste 15,000 de participanți din spațiul euro-atlantic, mai ales din Europa Centrală și de Est, au urmat cursuri în domeniul securității, apărării, politicii externe, apărarea cibernetică, terorism, combaterea criminalității organizate, etc.

După căderea Cortinei de Fier, Centrul G.C.Marshall a creat punți de colaborare și parteneriat între SUA, statele UE și noile democrații din Europa Centrală și de Est, acestea fiind sprijinite să pregătească specialiști care să contribuie la aderarea și integrarea țărilor lor in organizațiile euro-atlantice și europene și creșterea contribuției acestora la consolidarea securității și apărării spațiului euro-atlantic.