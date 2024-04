Noutăţile lunii mai pe Disney+ / VIDEO

Documentarele muzicale "Camden", "The Beach Boys" şi "The Beatles: Le It Be", precum şi serialele "Shardlake" şi "The Kardashians" sunt câteva dintre noutăţile propuse de platforma de streaming Disney+ în luna mai, informează news.ro.

"Shardlake", serialul mult aşteptat este disponibil de la începutul lunii. Cu acţiune plasată în 1536, această poveste cu crime şi mister se bazează pe romanele istorice ale lui C.J. Sansom şi îl prezintă pe avocatul Matthew Shardlake trimis să investigheze o moarte suspectă la mănăstirea izolată din Scarnsea.

Totodată, serialul "The Kardashians" revine cu sezonul 5 în luna mai.

Două noi documentare ajung pe serviciul de streaming. "Camden" prezintă numeroase legende ale muzicii spunându-şi poveştile despre cum acest loc special din Londra le-a impulsionat carierele. "The Beach Boys" oferă acces fără precedent la câţiva dintre cei mai îndrăgiţi muzicieni din lume.

Sezonul 2 din animaţia "Chip şi Dale: Viaţă în Parc" va fi disponibil începând din această lună. Au premiera de asemenea episoade noi din sezon 3 al premiatului sitcom "Şcoala Abbott".

În program:

"Străini cu toţii/ All of Us Strangers"

O poveste emoţionantă despre dragoste, familie şi fantomele trecutului nostru. Când Adam se întâlneşte cu un vecin misterios, acesta îi trezeşte lucruri pe care le blocase de mult timp. În curând, este atras înapoi în casa copilăriei sale, unde părinţii săi par să trăiască, la 30 de ani după ce au murit...

"Doctor Who", din 11 mai, trei episoade noi

Doctorul şi Ruby Sunday, însoţitoarea lui, călătoresc în timp şi spaţiu, trăind aventuri ce pornesc din perioada Regenţei din Anglia până în lumi din viitor sfâşiate de război. De-a lungul aventurilor lor cu TARDIS - o navă ce călătoreşte în timp, în forma unei cabine telefonice a poliţiei - cei doi întâlnesc prieteni incredibili şi duşmani periculoşi, printre care un monstru înfricoşător şi cel mai puternic duşman al Doctorului de până acum.

"Shardlake", din 1 mai

Este anul 1536. Viaţa avocatului Matthew Shardlake este dată peste cap când Thomas Cromwell îl trimite să investigheze o moarte suspectă la o mănăstire izolată din Scarnsea. Înşelătoria, minciunile şi corupţia sunt la ele acasă şi curând devine clar că omorul nu este primul. Shardlake este atras într-o urzeală de amăgiri care îi pun în pericol nu doar integritatea, ci şi viaţa. Captivanta poveste de mister are la bază îndrăgita serie de romane poliţiste tudoriene a autorului CJ Sansom.

"The Kardashians", sezonul 5, din 23 mai

De la filmări pentru marele ecran la fericirea de a avea copii, familia continuă să sfideze toate aşteptările. Camerele de luat vederi rămân aproape de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall şi Kylie surprinzând dinamica controversată a surorilor, sub privirea vigilenta al mamei lor, Kris.

"Războiul Stelelor: Poveştile Imperiului/ Star Wars: Tales of the Empire", din 4 mai

Pe parcursul a şase episoade, publicul va urmări o călătorie în teribilul Imperiu Galactic văzut prin ochii a două războinice pe drumuri divergente, în ere diferite. După ce a pierdut totul, tânăra Morgan Elsbeth navighează în lumea imperială în plină expansiune în căutarea răzbunării, în timp ce fosta Jedi Barriss Offee face ce trebuie pentru a supravieţui într-o perioadă a schimbărilor rapide din galaxie. Alegerile pe care le vor face le vor defini destinele.

"Camden"

Plasat în inima lumii muzicale din Londra, "Camden" dezvăluie poveştile neştiute ale unor artişti faimoşi din întreaga lume şi cum acest colt al metropolei le-a influenţat viaţa şi cariera. Cu ajutorul arhivelor, al documentarelor şi al interviurilor, spectatorii vor naviga prin istoria bogată a cartierului Camden. Muzicieni renumiţi vor readuce pe ecran viaţa de aici; de la primele recitaluri la concerte cu casa închisă, părţile bune şi mai puţin bune ale nopţilor în oraş şi tinereţea când descopereau muzica.

"Şcoala Abbott/ Abbott Elementary", Sezonul 3 (Prima parte), din 8 mai

O comedie a cărei acţiune umăreşte dinamica unui grup de profesori dedicaţi şi pasionaţi – şi o directoare uşor insensibilă – care navighează prin sistemul public de educaţie din Philadelphia. În ciuda barierelor pe care le întâmpină, sunt hotărâţi să îşi ajute elevii să reuşească în viaţă şi, chiar dacă aceşti profesori incredibili sunt în inferioritate numerică şi subfinanţaţi, iubesc ceea ce fac, deşi nu le place atitudinea deloc ideală a districtului şcolar în privinţa educaţiei copiilor.

"9-1-1", sezonul 7, din 8 mai

Ryan Murphy, Brad Falchuk şi Tim Minear reimaginează drama procedurală în producţia „9-1-1”. Acest serial explorează experienţele intense ale primilor respondenţi-poliţişti, pompieri şi dispeceri-care sunt aruncaţi în cele mai înspăimântătoare, şocante şi palpitante situaţii. Ei trebuie să găsească un echilibru între salvarea celor care se află în cea mai vulnerabilă stare şi soluţionarea problemelor din propria viaţă. Serialul este inspirat din experienţele reale şi extrem de tensionate ale primilor respondenţi, care se confruntă în mod regulat cu situaţii năucitoare, adesea imprevizibile, intense şi totodată înălţătoare.

"Balul de Absolvire/ Prom Dates", din 3 mai

Filmul le urmăreşte pe cele mai bune prietene, Jess şi Hannah, care au făcut un pact la 13 ani să aibă un bal de absolvire perfect. În ciuda schimbărilor iminente pe care le va aduce facultatea în următorii patru ani, cele două sunt hotărâte să îşi onoreze pactul. Dar, cu doar 24 de ore înainte de marele eveniment, totul se destramă atunci când fiecare se desparte de partenerul său. Le rămâne o singură noapte pentru a-şi găsi noi parteneri şi a-şi împlini fanteziile din şcoala generală.

Alte premiere: "The Beach Boys", "Chip şi Dale: Viaţa în parc", "Anatomia lui Grey" sezonul 20, "Station 19", sezonul 9, "Jim Henson: Omul cu idei", "The Beatles: Let It Be", "Pauline" şi "Uncle Samsik S1".