Novak Djokovici se înclină în fața lui Rafael Nadal: Bravo lui, a arătat de ce este un mare campion

Novak Djokovici l-a lăudat pe Rafael Nadal după ce a fost învins în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, conform news.ro.

"Bravo lui, a fost mai bun în momentele importante. Nu am început bine şi, când am revenit egalând la seturi, am crezut că sunt în meci. Dar a avut două sau trei game-uri fantastice la începutul setului al treilea. A reuşit să joace cel mai bun tenis al său în momentele cheie. Dar am avut totuşi oportunităţi, mai ales în setul al patrulea. Am servit pentru set, cu două mingi de a închide setul, ceea ce ne-ar fi dus într-un decisiv în care meciul putea să se întoarcă în orice moment. Dar a arătat de ce este un mare campion. Merită această victorie, fără îndoială. Într-un astfel de meci ai suişuri şi coborâşuri, în joc, dar şi psihic. Am dat totul, puteam să mă descurc mai bine, dar sunt mândru că am luptat până la sfârşit. (n.r. - despre programarea meciului de la ora locală 21.00) Sincer să fiu, cred că sesiunile de noapte încep prea târziu. Dar, din nou, televiziunea este cea care decide. Aceasta este lumea în care trăim. Televiziunile dau banii. Ei decid", a declarat Djokovici, potrivit lequipe.fr.

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros după ce l-a învins, în noaptea de marţi spre miercuri (jocul s-a terminat la ora locală 01.16, 02.16, ora României), cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4), pe sârbul Novak Djokovici, locul I ATP.

Rafael Nadal va evolua în faza următoare cu germanul Alexander Zverev, locul 3 ATP, care a pus capăt parcursului tânărului spaniol de 19 ani Carlos Alacaraz, locul 6 ATP, la această ediţie a French Open, eliminându-l în sferturi, cu scorul de 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).