Nu criza globală o înspăimântă pe șefa FMI, ci tendința de fragmentare: 'Ne îndreptăm ca somnambulii spre un alt război rece'

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a afirmat miercuri că este mai puţin îngrijorată de riscul ca războiul din Ucraina şi încetinirea suplimentară a economiei chineze să ducă la o recesiune globală decât este în privinţa consolidării tendinţei spre fragmentarea economică şi politică, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Luna trecută, FMI a înrăutăţit estimările privind avansul economiei mondiale în 2022, la 3,6%, de la un nivel de 4,4%, a doua revizuire în scădere din acest an, iar Georgieva a repetat avertismentul ei că evenimentele în derulare ar putea determina instituţia financiară să reducă din nou previziunile. Totuşi, nu este cel mai important lucru care contează în prezent, a explicat şefa FMI în timpul discuţiilor la Forumul economic mondial (WEF) de la Davos."Ceea ce ne îngrijorează mai mult nu este faptul că avem aceste revizuiri în scădere, deoarece ar fi cale lungă pentru economia mondială să ajungă în teritoriu negativ de la 3,6%. Ceea ce ne îngrijorează mai mult, este riscul să intrăm într-o lume cu mai multă fragmentare, cu blocuri comerciale şi blocuri valutare, separând ceea ce a fost până acum o economie globală integrată", a declarat Georgieva.Oficialul a adăugat: "Tendinţa de fragmentare este puternică. Am crescut de cealaltă parte a cortinei de fier, am urât asta. Şi pot să vă spun că mă înspăimântă că poate ne îndreptăm ca un somnambul după războiul fierbinte într-un alt război rece".