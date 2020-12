'Nu îmi doresc să mai cânt. Sunt fericită să îi văd pe alţii acum', este mesajul Tinei Turner la lansarea unei noi cărți de memorii

Tina Turner a lansat pe 1 decembrie cartea de memorii „Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good” şi, într-un interviu acordat Variety, artista în vârstă de 81 de ani mărturiseşte că nu îşi doreşte să mai cânte, găsindu-şi liniştea în spiritualitate şi practici budiste, potrivit news.ro.

În cartea apărută după doi ani de la autobiografia „My Love Story”, Tina Turner explorează spiritualitatea şi practicile sale budiste şi modul în care au ajutat-o să treacă peste pierderile suferite, pesimism şi abuz.

Ea trăieşte în prezent în Elveţia împreună cu soţul său, Erwin Bach. La scurt timp după ce s-au căsătorit, în 2013, ea a suferit un atac cerebral, iar în 2016, cu cancer intestinal. După ce a suferit mai multe intervenţii şi a urmat un tratament, Turner se simte bine şi, povesteşte acum, a petrecut perioada de izolare „aproape de casă”.

„A fost o provocare pentru mine. Vârsta şi sănătatea îmi cer să stau aproape de casă. Dar asta este nimic în comparaţie cu cât de grea a fost perioada asta pentru atât de mulţi oameni care i-au pierdut pe cei dragi sau au fost bolnavi şi chiar şi mai mulţi care şi-au pierdut mijloacele de trai”.

Ea a transmis: „Când alegem speranţa în faţa disperării, putem găsi pace, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru. Aşa cum primăvara este inevitabilă, cred că aşa este şi finalul acestei pandemii. Cred că această criză este un memento pentru a aprecia comoara vieţii de zi cu zi. Mă rog pentru sănătatea familiei mele, prietenilor mei, fanilor şi întregii umanităţi”.

Despre musicalul lansat anul trecut pe Broadway, „Tina - The Tina Turner Musical”, în care rolul cântăreţei a fost interpretat de Adrienne Warren, ea a spus că i-a plăcut fiecare minut din spectacol.

Totuşi, nu îşi doreşte să mai cânte. „Nici măcar puţin. Sunt fericită să îi văd pe alţii cântând acum. Există un moment şi un loc pentru toate, iar acesta este momentul meu de pensie minunat. Nu l-aş schimba pentru nimic”.

Vara aceasta, a fost lansată o colaborare cu producătorul norvegian Kygo pentru o versiune a piesei „What’s Love Got To Do With It?”.

„Sunt foarte încântată să ştiu că povestea mea a fost o inspiraţie pentru atâţia. Dacă pot ajuta să îi motivez pe alţii să îşi îndeplinească potenţialul sau să găsească un mod de a se vedea ori, în alt fel, să ajut oamenii să devină puţin mai fericiţi, atunci înseamnă că am reuşit să îmi ating scopul în viaţă”.

În noua carte, ea vorbeşte despre sănătatea mintală, importantă pentru a duce o viaţă fericită, şi îi încurajează pe cititori să îşi creeze o declaraţie de principii pentru vieţile lor.

„Continuaţi să visaţi, să creşteţi şi nu renunţaţi vreodată la voi însivă şi la aspiraţiile voastre”, mai declară ea în interviu.

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977. A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits", prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High", „Private Dancer”, „What You Get Is What You See”, „Steamy Windows", „The Best”, „I Don't Wanna Lose You" şi „Golden Eye”.

A fost recompensată cu 8 premii Grammy, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It”, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.