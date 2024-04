Nu mai sunt bani de pensii și salarii pentru bugetari în prag de sărbători? Guvernul a lămurit lucrurile

Recalcularea pensiilor şi majorările salariale în sectorul bugetar sunt cuprinse în Legea bugetului de stat şi nu se pune sub nicio formă problema ca acestea să nu fie achitate, a reiterat, marţi, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"Nu se pune problema să nu fie achitate salariile sau pensiile, sub nicio formă, pentru sectorul bugetar şi pentru pensionari. Am spus de nenumărate ori că recalcularea pensiilor este cuprinsă, bugetată în legea bugetului de stat, iar majorările salariale pentru ceea ce am avut ca şi măsuri aprobate până la aprobarea legii bugetului de stat, fondurile sunt cuprinse în legea bugetară anuală ce s-a aprobat ulterior. Am găsit mecanismul de retrimestrializare şi de virare de credite bugetare. Sunt mecanisme specifice pentru finanţele publice, iar mai apoi, după rectificare, sumele vor fi asigurate pentru ca să ne achităm datoriile şi drepturile salariale la care au dreptul cei din sectorul public. Sub nicio formă, şi repet acest lucru pentru a nu ştiu câte oară, nu se pune în discuţie ca Guvernul să nu îşi achite datoriile pe care le are", a explicat Boloş la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, relatează Agerpres.

El a subliniat că a înaintat Guvernului un Memorandumul ce reprezintă o fundamentare a necesarului de fonduri care trebuie asigurate la rectificarea bugetară, ca urmare a acestor măsuri care au fost aprobate pentru ceea ce înseamnă majorările salariale de după aprobarea legii bugetului de stat.

"Sunt revendicări şi drepturi salariale legitime pe care noi le onorăm astfel cum ele au fost aprobate de către Guvern şi spun încă o dată acelaşi lucru: toată lumea să fie liniştită că îşi vor primi banii. (...) Spun, de asemenea, pentru a nu ştiu câta oară, că nu suntem cu drepturile salariale peste media Uniunii Europene încât să discutăm despre un sistem de remunerare care nu-şi găseşte locul în mecanismul bugetar şi în ceea ce priveşte alocările de fonduri de la bugetul public", a punctat Marcel Boloş.