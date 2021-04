Nu trebuie şters pe jos cu Liverpool din cauza proiectului Super Ligii, spune Klopp

Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, spune că a fost extrem de afectat de modul în care ''s-a şters pe jos'' cu echipa ca urmare a participării clubului la proiectul Super Ligii europene, iniţiativă care a generat polemici foarte dure în fotbalul european şi nu numai, scrie DPA, potrivit Agerpres.

Tehnicianul a arătat că nu trebuie distrusă reputaţia unui club legendar din cauza unei decizii neinspirate a proprietarilor grupării.

''A fost o greşeală într-adevăr. O mare greşeală. Dar responsabilitatea este a patronatului. Asta nu înseamnă că acestui club trebuie să-i fie ruşine. Furia şi dezamăgirea suporterilor sunt de înţeles dar prea repede se pune semnul de egalitate între club şi actualii proprietari. Cred că trebuie făcută distincţia. Sunt afectat de faptul că s-a măturat pe jos cu acest club la care lucrez, pe care-l iubesc şi de care sunt mândru'', a spus germanul Juergen Klopp, un critic, de altfel, al Super Ligii.

La începutul săptămânii, Juergen Klopp declara că nu a fost "consultat" în privinţa proiectului Super Ligii europene, prezentat duminică de 12 cluburi, printre care şi cel la care lucrează în prezent, subliniind că nu are "nicio problemă" cu actuala Ligă a Campionilor.



"Am auzit vorbindu-se pentru prima oară duminică (18 aprilie). Am avut câteva informaţii, însă nu prea multe, ca să fiu sincer, decât ceea ce am putut citi în ziare", explica tehnicianul german. "Oamenii nu sunt mulţumiţi şi pot înţelege asta, însă nu am prea multe de spus, ca să fiu sincer, pentru că nu am fost consultat în timpul procesului, nici eu şi nici jucătorii", a adăugat Klopp.



Antrenorul lui Liverpool, care s-a exprimat în trecut împotriva creării unei Super Ligi, a asigurat că "nu şi-a schimbat părerea" în privinţa acestui subiect.