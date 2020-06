Numai şase donatori de plasmă de convalescent COVID-19 în judeţul Iași - Cinci dintre ei sunt medici (reportaj)

Nu este zi în care medicii de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Iaşi să nu facă apel la persoanele care au fost infectate cu virusul COVID-19 pentru a dona plasmă. Din cei 50 de potenţiali donatori, doar şase au venit la Centrul de Transfuzii pentru a dona lichidul vital, iar cinci dintre ei sunt medici potrivit Agerpres.

La Centrul Regional de Transfuzii Sanguine este o linişte apăsătoare. Directorul Centrului, medicul Lavinia Scripcariu, ne povesteşte cât de greu este să colecteze componentele sanguine, stocurile fiind în prezent foarte reduse deşi nevoia de sânge este tot mai mare, mai ales în cazurile de infectare cu COVID-19."Pentru a putea dona plasmă de convalescent, deci plasmă bogată în anticorpi COVID-19, persoanele respective trebuie să îndeplinească obligatoriu toate condiţiile unui donator de sânge total sau a unuia care donează plasmă din care ulterior se obţine concentrat eritrocitar sau trombocitar. În total este nevoie de 450 ml de sânge, din care se pot obţine 200 ml de plasmă, sau 600 de ml de plasmă care se poate obţine direct din procedura de plasmafereză. Donatorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Pe lângă criteriile de eligibilitate clinică se adaugă cele biologice, cât şi rezultatul analizelor", a explicat dr Lavinia Scripcariu, directorul CRTS Iaşi.Medicul a spus că au fost sunate toate acele persoane care au fost comunicate de spitale ca fiind potenţiali donatori. Însă au fost puţini cei care au răspuns apelului."În ceea ce priveşte donarea de plasmă de convalescent COVID-19, am făcut demersuri pentru a atrage către noi un număr cât mai mare de persoane care au trecut prin această boală, au fost internate în spital, iar la externare au avut două teste PCR negative. Le-am recomandat să rămână încă în aşteptare 14 zile, pentru a obţine în momentul prezentării la donare un titlu cât mai mare de anticorpi COVID-19 şi pentru a avea efect mai mare în terapia persoanelor aflate în stare gravă în secţiile de ATI. Au fost contactate peste 50 de persoane, însă am întâmpinat tot felul de situaţii pe care nu ni le-am fi dorit. Nimeni nu a spus că nu doreşte să vină, dar au fost găsite tot felul de pretexte, de scuze, de temporizări, astfel încât o bună parte dintre ei nu au venit la CRTS. Până în momentul de faţă au fost recoltate şase persoane. Aceste şase persoane, cu excepţia uneia, sunt medici. Primul donator de plasmă COVID-19, medic fiind, a revenit după două săptămâni şi a donat din nou. Datorită faptului că titlul anticorpilor a ieşit bun şi de această dată domnul doctor ne-a spus că se va prezenta din nou peste două săptămâni pentru a treia donare", a mai spus dr Lavinia Scripcariu.Mircea Alexandru Georgescu este medic specialist geriatru la Spitalul "Dr.C.I.Parhon" din Iaşi. El este unul dintre cei cinci medici donatori de plasmă de convalescent COVID-19. Totodată, el este şi unul dintre cei peste 600 de pacienţi care au fost internaţi, începând cu 15 martie, la Spitalul de Boli Infecţioase "Sf Parascheva" din Iaşi, după ce s-au infectat cu COVID-19. Sursa infectării a fost unul dintre pacienţii săi, care, la fel ca şi el, era asimptomatic."În timpul unei gărzi la Spitalul 'Parhon' am intrat în contact cu un pacient. Acolo a fost contactul cu virusul. După aceea am fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase timp de două săptămâni. Şi înainte şi pe perioada spitalizării am fost asimptomatic", povesteşte medicul Mircea Alexandru Georgescu.Pentru el cele două săptămâni de spitalizare au însemnat o veşnicie, dar şi o adevărată lecţie de viaţă."Din punct de vedere psihologic, a fost destul de greu pentru că am văzut tot felul de cazuri de la forme medii, uşoare, până la forme severe chiar şi în rândul pacienţilor tineri. Am încercat să ajut pe cât puteam, pentru că eu m-am simţit bine, pe ceilalţi din jurul meu. Sunt forme severe chiar şi în rândul tinerilor, nu doar la cei vârstnici. Am văzut cum soţia unui coleg de salon a murit la Terapie Intensivă. Acest virus există, nu se pune îndoială doar că sunt forme severe în urma cărora persoane mor. Sunt forme medii şi severe. Fiind un pacient medic, am încercat să ajut pe cât de mult am putut, ca să nu mai intre cadrele medicale în contact direct. Bolnavilor din jurul meu le-am luat tensiunea, le-am schimbat o perfuzie, să opresc o perfuzie. Fiind pacient în spital, am încercat să lucrez, să ajut cu cunoştinţele pe care le am şi pe ceilalţi pacienţi care aveau nevoie de îngrijiri", a declarat medicul Mircea Alexandru Georgescu.El mărturiseşte că a fost afectat emoţional de lipsa celor dragi lui, dar şi din cauza incertitudinii. Asta pentru că acasă a trebuit să îşi lase soţia şi un copil de doar câteva luni, iar amândoi au trebuit să facă faţă greutăţilor apărute odată cu izolarea la domiciliu."Ei au rămas la izolare 14 zile, la domiciliu. Au fost asimptomatici pe toată perioada. Din punct de vedere emoţional a fost destul de greu", a spus medicul. Reîntâlnirea a fost, cum altfel, o bucurie imensă şi pentru tânărul medic şi pentru soţia acestuia."Copilul mai că nu l-am recunoscut. Ei sunt mici şi se schimbă foarte mult de la o zi la alta. A fost emoţie, bucurie, fericire. Şi mai ales fericirea că m-am menţinut asimptomatic şi sunt sănătos. Văzând în jurul meu cazuri grave şi grele, îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos. Fiind asimptomatic, iniţial nu am fost mulţumit de decizia de a rămâne internat în spital, dar văzând cazurile astea cred că totul a avut un rost. Îi sfătuiesc pe cei care intră în spaţii închise, în malluri, supermarketuri să folosească în continuare măştile fiindcă rămân o metodă de protecţie pentru a-i proteja pe cei din jur şi pentru a ne proteja pe noi, pe ceilalţi de noi, pentru că nu ştim dacă suntem pozitivi, dacă avem o formă uşoară a bolii sau nu", a spus medicul Mircea Alexandru Georgescu.El este unul dintre cei şase donatori care odată externaţi din spital au decis să acorde o şansă la viaţă şi altor pacienţi infectaţi cu COVID-19."M-am decis să donez de când am aflat că plasma poate fi folosită la cazuri severe. Eu sunt donator. Vin de 2-3 ori pe an să donez sânge pentru că sunt convins că îi pot ajuta pe ceilalţi. Şi cât am fost internat în spital am încercat să le ofer informaţii celor care nu sunt cadre medicale despre utilitatea donării şi cât de folositoare este în astfel de cazuri. Două dintre persoanele cu care eram în salon au decis să doneze la rândul lor pentru a salva cât mai multe vieţi", povesteşte Mircea Alexandru Georgescu.Deşi a fost externat, medicul nu a revenit încă la serviciu. El se află în perioadă de recuperare."Deocamdată, trebuie să mă refac pe partea emoţională. În spital am fost contactat de două doamne psiholog. M-a ajutat foarte mult că am vorbit cu ele deschis. Am apelat şi la un alt psiholog în particular. Nu am să uit această experienţă, aşa cum nu am să-i uit pe cei care mi-au fost alături, pe cei care mi-au adus pachet sau au avut o vorbă bună de spus, pe colegii de la Spitalul Parhon care m-au ajutat la rândul lor mult. Nu pot să uit pacienţii din spital, pe cei care aveau forme medii sau severe, pe cei care nu puteau să respire. Acest lucru nu am cum să-l uit. Şi nici drama prin care au trecut ei", a mai spus medicul Mircea Alexandru Georgescu.