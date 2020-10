Numar record de procesari in UK

Secția Consulară a Ambasadei României la Londra a finalizat de procesat cele aproximativ 10.000 de programări pentru pașapoarte, respectiv 1.080 programări acte notariale anulate în contextul medical provocat de pandemia COVID-19.

Astfel, a fost reactivată opțiunea de a solicita și programa/ reprograma gratuit, prin www.econsulat.ro, cererile noi de documente de călătorie și acte notariale transmise către Secția Consulara Londra, altele decât cele pentru care fuseseră anulate programările.

Vizualizarea datelor de programare va fi posibilă după validarea de către Secția Consulară a cererii dvs., la rubrica CERERILE MELE, prin apăsarea butonului verde PROGRAMEAZĂ!

Validarea de către personalul consular se va realiza în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

‼️De asemenea, vă informăm că, în contextul măsurilor și restricțiilor adoptate pentru combaterea pandemiei COVID-19, dar și a demersurilor de îmbunătățire a calității serviciilor consulare prin relocarea sediului Secției Consulare din cadrul Ambasadei României la Londra, solicitările de documente de călătorie (pașapoarte) ale cetățenilor RO din următoarele regiuni teritorial-administrative au fost transferate temporar din circumscripția Secției Consulare Londra în cea a Consulatului General Manchester:

- Bedfordshire

- Buckinghamshire

- Cambridgeshire

- Essex

- Gloucestershire

- Herefordshire

- Hertfordshire

- Norfolk

- Shropshire

- Suffolk

- Warwickshire

- Worcestershire

- Wales/ Țara Galilor

Solicitarile transferate pot fi programate prin portalul www.econsulat.ro pentru soluționarea la ghișeu CG Manchester.

Cererile pentru serviciile de stare civilă la Secția consulara Londra rămân in continuare suspendate până la relocarea in noul sediu. Exista posibilitatea soluționării acestora in țara, prin procură specială întocmită la Secția consulară/ notari publici britanici.

Sursa: Secția Consulară a Ambasadei României la Londra