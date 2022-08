Numire controversată făcută de Eduard Novak: cine este Radu Dan Septimiu Popa, noul șef al Complexului Sportiv Arcul de Triumf

Radu Dan Septimiu Popa a fost numit șef al Complexului Sportiv Arcul de Triumf de ministrul Sportului, Eduard Novak.

Radu Dan Septimiu Popa este un apropiat al fostului primar Sorin Oprescu, condamnat pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuz în serviciu şi spălarea banilor.

De asemenea, Popa avea legături și cu fostul ministru Dan Șova. În mai 2010, ziarul Curentul dezvaluia cum firma de avocatura „Sova si asociatii“, la care senatorul PSD avea actiuni, a incasat, in 2009, de la bugetul Primariei Capitalei nu mai putin de 6 miliarde de lei vechi, in baza unui contract de asistenta juridica semnat cu ALPAB - unde Popa era director - , contract considerat nelegal de Curtea de Conturi, relatează badpolitics.ro.

Înainte de a ajunge sef la parcuri, Popa a fost sef la Bursa de Marfuri, de unde a plecat cu scandal și cu mai multe plangeri penale pe numele sau.

Tot aiarul „Curentul“ a prezentat în 2010 documente care arată că Radu Popa Dan Septimiu, pe când era membru al Consiliului de Administratie al Bursei Romane de Marfuri, a aprobat plata sumei de 14.800 RON catre o clinica specializata in operatii estetice (potrivit unei plângeri penale inaintate Ministerului Public, consultată de sursa citată), operatie de care a beneficiat Baboi Victoria, cea despre care „gura targului“ spune ca este amanta lui, o doamna cu ceva experienta de viata si ani in plus fata de Radu Popa.

„Demersurile noastre cu privire la identificarea contractului mentionat de Popa, in justificarea avizarii spre plata a serviciilor medicale prestate, au determinat restituirea sumelor de bani si stornarea facturii aferente acestei plati din partea Proestetica“, mentioneaza in plangere BRM. Faptul ca Proestetica a restituit suma de bani fara sa se opuna, reprezinta, in opinia BRM, o dovada indubitabila a faptului ca nu a existat nicio obligatie legala in baza careia a fost efectuata plata catre aceasta clinica si, totodata, nu a existat niciun contract semnat intre cele doua parti. In schimb, operatia s-a efectuat. Potrivit investigatiilor facute de BRM, beneficiarul serviciilor medicale in cauza este Baboi Victoria.

Afacerile de milioane de euro facute la ALPAB de directorul Radu Popa, omul de casa al lui Sorin Oprescu, au trezit in cele din urma nu numai interesul presei, ci si pe cel al Curtii de Conturi care a facut un control amanuntit la aceasta institutie. Raportul intocmit de catre auditorii Curtii de Conturi, prezentat in exclusivitate de ziarul „Curentul“ pe 20 mai 2010, care stabilea un prejudiciu de 10 milioane RON la ALPAB in mandatul directorului Radu Popa, a ajuns pe masa procurorilor, conducerea Curtii dandu-si avizul „cu privire la sesizarea organului de urmarire penala competent“, adica DNA. Reprezentantii Curtii de Conturi au solicitat si suspendarea din functie a acestuia.