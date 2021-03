Numire cu cântec din diaspora, soțul lucrează în același domeniu!

Gabriela Dan a fost numită în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Offshore la Marea Neagră, printr-o decizie a premierului Florin Cîţu publicată, luni, în Monitorul Oficial. Şeful Executivului l-a revocat pe Constantin Gheorghe din această funcţie.

"Din categoria numirilor adevarate. Sunt convins ca doamna va face o treaba foarte buna pentru altii, mai putin pentru Romania.

Doamna Gabriela Dan Unterseh, locuieste in Courbevoie, Franta. E casatorita cu un francez si are 2 fete si va conduce Autoritatea de Competente pentru Reglementare a Operaţiunilor Offshore la Marea Neagră. Sotul Gabrielei este Stephan Luis Unterseh, specialist si doctor in geofizica si pericole geologice. Lucreaza la TOTAL SA din ianuarie 2009, companie petroliera din Franta", scrie pe pagina de socializare Claudiu Catana, fost Secretar de Stat din partea ALDE.