O adolescentă din Ialomița a dispărut de acasă: Poliția cere ajutorul cetățenilor

Poliţiştii din Ialomiţa sunt în alertă după dispariţia unei fete de 12 ani, din comuna Iazu, care a plecat de acasă luni seară şi familia nu a mai putut lua legătura cu ea, relatează News.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Ialomiţa, subinspector de poliţie Ludmila Dascălu, fata de 12 ani a plecat de la domiciliul său, unde locuia cu părinţii şi cu fratele, luni, în jurul orei 22.00. Ulterior, poliţiştii au fost sesizaţi de către tatăl său care le-a cerut sprijinul pentru găsirea fetei, în condiţiile în care nu a mai putut lua legătura cu ea.

"La data de 4 ianuarie a.c., Poliţia Municipiului Slobozia a fost sesizată de tatăl minorei Gheorghiu Andreea Anica, în vârstă de 12 ani, că aceasta ar fi plecat de la domiciliul din comuna Iazu, şi nu a mai revenit până în prezent. Minora are aproximativ 1,70 m înălţime, 65 de kilograme, constituţie atletică, păr şaten, ochi albaştri, iar ca semn particular, are o urmă de arsură pe mâna dreaptă. La data dispariţiei, aceasta era îmbrăcată cu tricou de culoare galbenă, pantaloni de blugi de culoare neagră şi papuci", a declarat reprezentantul IPJ Ialomiţa.

Citește și: DOLIU în muzică! A murit autorul piesei You'll Never Walk Alone: soţia sa, fiicele şi nepoţii sunt devastaţi

Căutări au fost făcute toată noaptea de luni spre marţi şi continuă şi marţi dimineaţă, însă până acum nu s-a descoperit locul în care se află fata. Poliţiştii le cer celor au văzut-o sau pot oferi detalii să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112. Anchetatorii nu au încă o fotografie a fetei care este dată dispărută, însă verificările sunt făcute în baza descrierii familiei.