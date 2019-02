O aplicație propagandistică face furori în China - Poți studia pe tabletă gândirea preşedintelui Xi Jinping

Să studiezi pe tabletă gândirea preşedintelui Xi Jinping în speranţa obţinerii unei promovări, iată o posibilitate oferită de o aplicaţie propagandistică care face furori în China, la presiunea Partidului Comunist, informează joi AFP preluată de Agerpres.

Milioane de chinezi au descărcat deja aplicaţia care calculează timpul petrecut pentru asimilarea citatelor celui mai puternic bărbat al Chinei sau cel acordat vizionării de scurte videoclipuri despre discursurile şi călătoriile sale.



Utilizatorii câştigă astfel puncte pentru distribuirea articolelor sau pentru răspunsul corect la întrebări. Aceste credite virtuale pot fi apoi transformate în cadouri, cum ar fi dulciuri sau tablete. Dar unii utilizatori spun că se simt obligaţi să descarce aplicaţia, în timp ce alţii speră să obţină beneficii în cariera, în contextul în care responsabilii politici o promovează intens.



Aplicaţia, inclusiv pagina de start, afişează o fotografie a preşedintelui pe un fundal roşu şi se numeşte 'Xuexi Qiangguo' - un termen ambiguu, care poate fi înţeles 'studiu pentru a face ţara puternica" sau mai mult direct "Studiul Xi pentru a face ţara puternică". Ea a fost descărcată de aproape 44 de milioane de ori pe sistemele de operare iOS sau Android de la lansarea sa în ianuarie, potrivit unei statistici a Beijing Qimai Technology.



"Acesta este un exemplu perfect de propagandă a epocii Xi Jinping. Este adaptat Chinei şi numeroasei sale populaţii utilizatoare de internet ", spune Manya Koetse, redactor-şef al site-ului "What's on Weibo", site de cercetare a reţelelor sociale din China.



Xi Jinping poate să rămână preşedinte pe viaţă după abolirea, anul trecut, a limitei celor două mandate. Cultul personalităţii sale s-a consolidat de la preluarea mandatului prezidenţial la sfârşitul anului 2012, până în punctul în care s-a ajuns la comparaţii cu fondatorul Chinei comuniste Mao Tse-tung (1893-1976). "Gândirea" ambilor oameni politici se regăseşte în Constituţie.



Serviciile de propagandă ale Partidului se întrec în a da dovadă de imaginaţie în ultimii ani pentru a câştiga inimile chinezilor. Ei au încercat deja să răspândească mesajul Partidului pe reţelele sociale prin cântece rap sau desene animate.



Noua aplicaţie oferă acces la mii de cărţi, reviste, ziare, publicaţii academice, seriale TV şi filme. Pentru a accesa site-ul, utilizatorii trebuie să se înregistreze cu numărul de telefon şi numele angajatorului.



Un angajat din mass-media de stat declară că a postat scorurile obţinute la chestionarele pe peretele contului ei WeChat. Recent, a cerut o promovare şi speră că şeful ei va observa că are "starea corectă de spirit"."Este o modalitate de a câştiga puncte", a declarat ea pentru AFP.



Un funcţionar a declarat că s-a simţit obligat să folosească aplicaţia deşi, oficial, nu este obligatorie pentru angajaţii statului.



O doctoriţă dintr-un spital public din Beijing a explicat pentru AFP că ar fi prea ocupată pentru a utiliza aplicaţia: 'Le cer părinţilor să răspundă la întrebări şi să citească articolele din locul meu".



Pentru Li Xin, angajat al unei companii petroliere de stat, acesta este un nou exemplu al "cultului lui Xi" Jinping.



Zeci de comunităţi locale au organizat întâlniri de promovare a aplicaţiei în ultimele săptămâni. Rezultat: Studiul lui Xi a fost luna trecută cea mai descărcată aplicaţie a Apple App Store din China. Dar utilizatorii i-au dat doar 2,4 stele din 5. Comentariile şi evaluările utlizatorilor au fost dezactivate săptămâna trecută, dar compania americană App Annie a reuşit să salveze aproape 500 dintre acestea.



"Am făcut-o complet voluntar", scrie un comentator ironic, care a dat aplicaţiei doar o singură stea din cinci.



"Angajatorul meu vrea să obţinem 35 de puncte pe zi", spune un alt utilizator. "Aşadar, nu avem de ales decât să ne ţine copiii cu o mână, telefoanele în cealaltă şi să alergăm după acele puncte fără a avea o viaţă"