O judecătoare din CSM îl dă de gol pe Tudorel Toader: 'Nu ne-a spus că e pe ordinea de zi a Guvernului' + Detalii din ședința Consiliului

Judecătoarea Andrea Chiș, membru CSM, susține că în plenul consiliului s-a propus suplimentarea ședinței astfel încât ordonanța să fie discutată și să primească un aviz. Prin urmare, CSM nu a reușit să dea un aviz asupra ordonanței de urgență care modifică din nou legile justiției, informează DigiFM.ro.

Totul pentru că ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu le-ar fi spus membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în ședință că Guvernul urmează să adopte o ordonanță de urgență privind legile justiției.

„Astfel de acte normative care influențează decisiv felul în care se petrec lucrurile în sistemul judiciar nu pot fi adoptate peste noapte. Era nevoie de o transparență mai mare, de o dezbatere publică. Nouă ni s-a transmis acest proiect de ordonanță de urgență cu o zi înainte, mult spus o zi înainte, pentru că s-a transmis după-amiază, la ora 16:46, am mailul, cel puțin așa l-am primit de la direcția noastră de legislație. În ziua următoare aveam plen de la ora 9:00, domnul ministru al Justiției era prezent. S-a pus problema dacă să suplimentăm ordinea de zi cu avizarea acestei OUG. În actul venit spre noi se propune avizarea, adică ni s-a solicitat avizarea. Am cerut termen ca să putem să-l studiem în detaliu și nu, cel puțin în acea dimineață, domnul ministru nu ne-a spus că este pe ordinea de zi a Guvernului și că urmează să se adopte în aceeași zi, noi rămânând cu impresia că mai avem timp să discutăm eventuale propuneri. Personal, am propus consultarea sistemului judiciar. Nu, nu a apucat (CSM să dea un aviz asupra ordonanței n.r.), nici nu avea cum, pentru că s-a adoptat în ziua următoare trimiterii ei către noi”, a spus, la Digi FM, Andrea Chiș.

Judecătoarea Andrea Chiș infirmă declarațiile ministrului Toader potrivit cărora ordonanța a fost modificată cu propuneri de la CSM. A fost vorba doar de două propuneri, spune Andrea Chiș. Una se referea la Institutul Național al Magistraturii, iar cealaltă la un concurs pentru Instanța Supremă.

„Am verificat și eu din urmă să văd de unde spune domnul ministru că ar fi fost niște propuneri ale Consiliului și am constatat într-adevăr că am primit de la Cabinetul doamnei președinte (președintele CSM-ului n.r.) în data de 28 ianuarie să solicităm lămurirea unor dispoziții din legile intrate în vigoare recent cu privire la organizarea concursului pentru INM (Institutul Național al Magistraturii n.r.) și s-au solicitat niște corelări în ceea ce privește concursul pentru Înalta Curte de Casație și Justiție pentru că existau niște texte care fie nu erau clare, fie se contraziceau. Doamna președinte ne-a consultat în 28 ianuarie printr-un email, însă noi nu am avut o ședință de comisie sau un plen așa cum spune legea privind CSM - plenul poate propune ministrului Justiției adoptarea sau modificarea unor acte normative. Oricum, această propunere formal, informal a plecat, dar s-a referit strict la aceste aspecte care erau oarecum de procedură. În niciun caz nu am cerut modificări care vizau parchetele. Procurorii nu au fost...deci procurorilor nu li s-a trimis nici măcar acest email, adică, nu altceva. Iar ordonanța, în forma în care a venit, răspunde parțial unor solicitări ale noastre. Adaugă multe altele pe care noi nu le-am avut în vedere”, a concluzionat Andrea Chiș la Digi FM.