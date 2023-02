O nouă controversă în Egipt din cauza crizei economice. Zestrea miresei, sub semnul întrebării

Zestrea miresei a costat-o pe Farah Jatab peste 20.000 de dolari, o tradiţie costisitoare în Egipt care duce la îndatorarea a numeroase familii şi care se plăteşte chiar cu pedepse de condamnare la închisoare.

Acum, pe fondul crizei economice care afectează ţara arabă, chiar şi instituţia religioasă cea mai importantă a islamului, Al-Azhar, cere o reducere a acestor cheltuieli exorbitante, scrie EFE, conform AGERPRES.Farah şi-a transportat zestrea cu peste 10 camioane de la locuinţa părinţilor ei până la viitorul ei cămin, într-o festivitate la care au participat zeci de rude şi vecini care au dat o mână de ajutor, în timp ce mama miresei, Amany Jatab, le oferea mâncare şi băuturi."Jumătate din zestrea pe care am cumpărat-o pentru fiica mea ne-a costat aproape 400.000 de lire egiptene (aproximativ 20.400 de dolari la cursul de schimb actual) şi, evident, mai sunt şi alte cheltuieli, cu petrecerile, mâncarea, camioanele cu care s-a transportat zestrea... iar asta e un lucru normal în localitate, sunt şi familii care cheltuiesc mult mai mult decât atât", a explicat pentru EFE mama miresei, originară din Dalgamun, o localitate situată la circa 80 de kilometri nord de Cairo.Închisoare din cauza datoriilorÎn iunie 2022, Universitatea-moschee Al-Azhar a lansat o iniţiativă pentru ca familiile să poată face faţă costurilor ridicate ale unei căsătorii şi pentru a stopa cheltuielile exorbitante precum nunţi cu un număr foarte mare de invitaţi, sesiuni de fotografii şi sejurul din luna de miere.Într-o ţară ca Egiptul, cu o rată de inflaţie interanuală de peste 15% şi o monedă locală care a pierdut anul trecut 25% din valoarea sa în numai două trimestre, o nuntă poate lăsa îndatorate familiile, în special mamele care în mod normal cumpără pe credit zestrea pentru fiicele lor. Iar din cauza îndatorării, pot ajunge la închisoare.Potrivit legii egiptene, orice persoană care nu-şi plăteşte datoriile poate fi condamnată de la 6 luni la 3 ani de închisoare, situaţie pe care parlamentul egiptean îşi propune să o elimine.Numărul aşa-numitelor "prizoniere ale sărăciei" se ridică la 30.000 în Egipt, ceea ce reprezintă 35% din populaţia carcerală de sex feminin, potrivit mai multor organizaţii care activează în acest domeniu.Nu se ştie câte dintre aceste femei sunt închise din cauza nunţilor şi zestrei neplătite, dar se ştie că multe femei se află la închisoare pentru că au făcut cumpărături în magazine de mobilă şi electrocasnice a căror principală clientelă o reprezintă... tocmai mamele şi fiicele care îşi cumpără zestrea.Partea mireseiTradiţia islamică spune că familia mirelui plăteşte o dotă şi cu asta acoperă cheltuielile zestrei, care îi revine întotdeauna femeii, chiar şi în caz de divorţ.Schimbările de modă în Egipt au făcut ca femeia să plătească jumătate din aceşti bani, cu condiţia ca doar ea să fie cea care alege şi selecţionează obiectele care urmează să fie cumpărate.Discrepanţa apare ca urmare a faptului că bărbaţii care îşi asumă datorii pentru zestre au mai multe posibilităţi de a câştiga un venit şi, prin urmare, de a-şi achita dările, în timp ce femeile (mame şi mirese) nu obişnuiesc să muncească în afara căminului şi ajung rapid în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile."Sunt familii care sunt de acord să împartă zestrea şi să cumpere în comun. Aceasta mi se pare cea mai bună variantă pentru că aşa se cumpără doar ce este esenţial şi necesar. În mod normal, mireasa cumpără nenumărate lucruri scumpe şi inutile, dar dacă familia mirelui o însoţeşte la cumpărături, astfel de achiziţii pot rămâne întrucâtva sub control", a susţinut Jatab.Totodată, Jatab a subliniat că mamele (mireselor) sunt cele care au început această tendinţă pentru că o consideră o modalitate de "a se lăuda în societate". "Sunt multe cheltuieli, într-adevăr, dar trebuie să te dai ceea ce nu eşti în faţa celorlalţi şi mai ales în faţa familiei mirelui", explică ea.Frica de sărăcieLa rândul său, egipteanul Sami Wahba, în vârstă de 28 de ani, care s-a căsătorit recent, a povestit că, potrivit obiceiurilor din sudul Egiptului, soţia lui a contribuit doar cu mobila de bucătărie şi cu vesela, în timp ce el a cumpărat tot mobilierul din casă, ba chiar a renovat şi locuinţa, după ce a achiziţionat-o."Încercăm să cumpărăm mobilă practică şi de care avem nevoie", spune mândru Wahba, care deplânge totuşi faptul că, în Egipt, cuplurile se văd "obligate" să îndeplinească "anumite solicitări, cum ar fi o nuntă mare şi o rochie de mireasă scumpă".Sociologul şi profesorul de la Universitatea Americană din Cairo (AUC), Amro Ali, a declarat pentru EFE că "multe cupluri se plâng" că aceste solicitări "le sunt impuse de societate".El spune că fenomenul are loc pentru că familiilor le este "foarte mare frică de sărăcie şi nu vor ca acest element să fie prezent în noua viaţă a fiicei sau fiului lor. De aceea, generează aceste aşteptări puţin realiste la nunţile lor, în pofida incompatibilităţii cu veniturile lor şi cu clasa financiară din care fac parte".Ali a făcut legătura între căsătoriile luxoase cu rata înaltă de divorţuri din Egipt, în contextul în care, în 2021, s-au înregistrat 245.777 de divorţuri, faţă de 222.039 în 2020, ceea ce reprezintă o creştere interanuală de 14,7%, potrivit agenţiei de statistică oficială, CAPMAS.