O reînregistrare a piesei "Blowin' in the Wind" realizată de Bob Dylan pe un nou format va fi scoasă la licitaţie la Londra unde ar putea fi vândută cu cel puţin 600.000 de lire, relatează joi contactmusic.com, citat de Agerpres.

Artistul american, în vârstă de 81 de ani, a creat noua versiune a celebrei sale piese din 1963 pentru o licitaţie organizată la sediul Christie's din capitala britanică.Este pentru prima dată în ultimii 60 de ani când Dylan reînregistrează melodia, care va fi disponibilă pe un disc unic în format Ionic Original.Compusă în 1962 şi lansată pe al doilea album de studio al lui Dylan, "The Freewheelin' Bob Dylan", melodia va fi scoasă la licitaţie la Londra la data de 7 iulie.Se estimează că piesa va fi vândută la licitaţie pentru o sumă cuprinsă între 600.000 şi 1.000.000 de lire."Blowin' in the Wind" va marca, de asemenea, debutul formatului Ionic Original, anunţat pentru prima dată în aprilie de producătorul T Bone Burnett, de 74 de ani."La şaizeci de ani după ce Bob a scris şi a înregistrat pentru prima dată "Blowin' in the Wind", el ne oferă o nouă înregistrare a cântecului său. Care are o relevanţă deosebită pentru vremurile noastre şi, în plus, rezonează cu decenii din viaţa şi experienţa artistului. Suntem recunoscători faţă de Christie's pentru încrederea lor în Ionic Original şi pentru că prezintă lumii înregistrările magistrale ale lui Bob într-un mod unic şi semnificativ", a declarat Burnett.Formatul Ionic Original este, potrivit lui Burnett, "apogeul sunetului înregistrat. Este calitate de arhivă. Este garantat pentru viitor"."Blowin' in the Wind" este prima din o serie de piese pe care Bob Dylan le reînregistrează în acest format.Peter Klarnet, specialist la Christie's, a declarat despre viitoarea licitaţie a piesei: "Christie's este încântată să ofere această înregistrare unică a piesei "Blowin' in the Wind" a lui Bob Dylan, una dintre cele mai importante melodii scrise în ultimul secol, pe acest nou format revoluţionar Ionic Original"."Împărtăşesc foarte mult pasiunea lui T Bone Burnett pentru excelenţa sonoră a sunetului analogic şi este potrivit ca această realizare importantă să fie oferită sub forma unui lot remarcabil la "The Exceptional Sale", la Londra, pe 7 iulie 2022", a adăugat reprezentantul casei de licitaţii.Dylan şi-a vândut întregul catalog de 600 de melodii, inclusiv "Blowin' in the Wind" şi "Knockin' on Heaven's Door", către Universal Music în 2020, pentru o sumă care s-ar ridica la 225 de milioane de lire.Artistul va porni într-un turneu de pe Coasta de Vest din SUA la 28 mai şi va cânta în America de Nord până la 17 iunie.De asemenea, Bob Dylan va lansa în acest an o carte intitulată "The Philosophy of Modern Song".