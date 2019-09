O romanca gestioneaza cel mai fierbinte dosar ONU: 10.200 de militari in Liban

Presedintele se pregateste sa ne reprezinte la deschiderea celei de-a 74-a Adunari Generale ONU in New York, unde temele majore vor fi: “schimbarile climatice” “acces universal la ingrijire medicala”, „finantare pentru dezvoltare durabila”. Ca de obicei, temele urgente de securitate sunt discutate in cadru mai restrans, consensul fiind mult mai greu de obtinut.

O astfel de tema o reprezinta situatia de la granita Libanului cu Israelul, aflata in gestiunea unei romance. E vorba de dosarul UNIFIL (Forta Interimara ONU din Liban) - poate cea mai bine dotata operatie de mentinere a pacii, avand 10200 personal militar, in mare proportie din tari NATO, si care include o flota de 6 corvete in Marea Mediterana. Acest dosar a fost incredintat Laurei Raetchi in luna februarie. Romanca este ofiter de afaceri politice si are 13 ani de experienta in ONU, lucrand inclusiv pe fronturile din Siria si Sudan.

Cei 10200 de militari dizlocati in Liban inca din 1978 asigura pacea in una dintre cele mai periculoase zone din lume, aflandu-se la doi pasi de razboiul civil din Siria, dar mai ales de ciocnirile dintre Hezbollah si IDF (Armata Israeliana). La inceputul lunii septembrie un nou razboi a parut iminent aici, dupa un schimb de rachete intre cele doua parti, situatia fiind insa calmata prin negocieri.