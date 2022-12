O şcoală şi o grădiniţă modernizate prin PNDL, inaugurate la Nereju

"Proiectele au fost începute în 2019. Perioada de pandemie a încetinit lucrările, dar ne-am dat seama şi că doar o extindere cu grupuri sanitare nu era suficientă pentru această clădire mare, la un număr de peste 260 de elevi pe care îi avem în această unitate, şi am considerat că acest obiectiv trebuia modernizat în întregime. Şi am făcut, în curte, un teren de minifotbal, am modernizat în totalitate şcoala, pentru că tavanele cădeau, iar duşumelele nu mai erau întregi. Grădiniţa nu aş numi-o extindere, ci o grădiniţă nouă, pentru că în afară de o încăpere 4x4 metri în care era camera centralei, nu exista nimic înainte", a declarat primarul comunei Nereju, Toader Gemănaş.Suma alocată prin PNDL pentru extinderea şi modernizarea celor două obiective a fost de peste 1,1 milioane de lei.Potrivit primarului, alte două obiective din comună, grădiniţa de la Sahastru şi şcoala de la Nereju Mare, sunt reabilitate în prezent prin PNDL, iar alte şcoli sau grădiniţe urmează să intre în reabilitare.