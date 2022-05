OBLIGATI SA NE SALVAM

Acest text este destinat acelora care vor avea vointa si inteligenta sa se salveze in urmatorii ani. Mental, sufleteste si financiar. Este evident chiar si pentru cei mai “saraci cu duhul” dintre semeni ca urmeaza o perioada grea economica. Severitatea impactului depinde de multi factori incerti, asa ca nu ma voi lansa azi in prognoze de acest tip. Tot ceea ce pot sa iti spun este ca ceea ce traim de peste doi ani este un scenariu de laborator. Nu a fost despre boala, nu este despre razboi si nu va fi despre incalzirea globala. Este despre cu totul altceva, despre schimbarea lumii din temelii. S-ar putea ca pentru noi, apartinatori ai Occidentului, lucrurile sa nu arata rau in viitor. Dar pana sa ajungem la BINE, trebuie sa supravietuim RAULUI care il precede.

Economia functioneaza dupa logica ciclurilor economice, dupa o perioada de excese trebuie sa urmeze o resetare financiara. Singura noutate de aceasta data este ca scenariul a fost impins artificial de sefii la lume incepand cu 2020. Poate ca acest lucru este firesc, in conditiile in care trebuie sa treci cat mai repede statele lumii catre DEGLOBALIZARE. Nu este usor, dat fiind ca ultimul val de globalizare s-a alimentat si dezvoltat pe parcursul ultimelor trei decenii. Tumoarea trebuie extirpata pentru a supravietui, este nevoie de suferinta pentru a trai. Occidentul se rupe de statele sarace la intelegere cu restul puterilor mari, precum China, Rusia, Brazilia si altii. In caruta subdezvoltarii si a foametei raman tarile africane si cele emergente, care nu inteleg ce se intampla pe scena globala.

Nu are rost sa adaug ca aceasta deglobalizare va duce si la o nivelare a cresterii populatiei globale. Este suficient de greu si complex, ca aproape 8 miliarde de oameni sa supravietuiasca, in conditiile in care acum putin peste 100 de ani eram 2 miliarde. Orice om inteligent intelege ca sistemul economic global are probleme si scartaie din toate incheieturile. Cresterea nemaintalnita a sperantei medii de viata, a veniturilor sau a urbanizarii produce dezechilibre majore in acest ecosistem, si de aici provine ideea de resetare. Occidentul are optiunea sa se izoleze de restul lumii sau sa fie inghitit. Atat de simplu si usor de inteles.

Ce inseamna toate aceste lucruri pentru tine, in afara de o poveste? Enorm. Aceasta comunitate de pe App are acces la o selectie incredibila de informatii (as zice chiar unica) care nu face decat sa iti arate calea catre care ne indreptam. Pentru ca fiecare dintre noi sa se salveze, este nevoie de vointa individuala. Primul pas a fost facut, prin munca imensa a Danei, si in mai mica masura, a noastra celorlalti. Viitorul a fost declasificat pentru voi, in conditiile in care toata media va bombarda cu acelasi basm repetat la infinit. Am gresit vreun milimetru cu pandemia? NU. Credeti ca vom gresi cu teatrul de razboi de langa noi? Va asigur ca NU.

Aceasta resetare aduce insa si lipsuri, cu care generatiile tinere nu sunt familiarizate. Trebuie sa constientizezi asta si sa te adaptezi. Nevoile trebuie ajustate la noul echilibru, nu va muri nimeni de foame daca va manca cu 10 sau 20% mai putin. Nu va deveni nimeni ursuz, daca in loc de 5 filme la mall pe luna va vedea 3. Pe langa aceste mici eforturi, urmeaza etapa mai grea de rezistenta mentala la gunoiul din jur.

Vestul se afla intr-o faza aproape ultima a decadentei culturale, pornita acum 50 de ani. Progresismul este doar nivelul la zi al acestei mizerii culturale, o poza instant a lumii de azi. De aici incolo, lucrurile sunt mai complicate si pot evolua doar in doua directii: fie progresismul va invada tot, si noi vom fi nevoiti sa ne ascundem in catacombe subterane izolate de “noul normal”, fie va exista o revolutie a majoritatii, care va arunca la gunoiul istoriei tot ceea ce ofera progresismul astazi in arta, literatura sau muzica.

Pe acest plan, lupta este mai grea pentru ca risti sa devii un ciudat refractar la trendurile vremii. Ma uit la imbecilitatea tinerelor generatii de parinti care isi cresc copii ca pe niste roboti imbecilizati. Oriunde intorc capul, ceva este stricat sau deformat, ca intr-un film de groaza prost. De aceea, nivelul de vointa al tau trebuie sa fie imens, pentru a razbi impotriva a tot ceea ce te inconjoara. Aduna-te cu altii asemenea, citeste, urmareste documentare si traieste destept intr-o lume creata pentru ordonarea prostilor. Tot ceea ce vine peste noi este o gluma fata de ceea ce a venit peste bunicii sau parintii nostri. Doar ca trebuie sa lupti si sa traiesti dupa cum simti, total izolat de ipocrizia mediocra vanduta tuturor la colt de strada. Resetarea in care am intrat nu este doar economica, este si spirituala. De aceea, se vor salva doar cei true, capabili sa se traiasca. Restul vor fi luati cu lopata si plimbati prin pandemii, razboaie, incalziri globale si alte mascarade.

un comentariu de Dana Budeanu, pentru Verdict App