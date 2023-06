Șoc în SUA: un bărbat a deschis focul și a făcut prăpăd la o ceremonie de absolvire a elevilor

Veselia s-a transformat în teroare în jurul Monroe Park din Richmond, iar alte persoane au fost rănite în timp ce încercau să scape de focurile de armă, inclusiv o fetiţă de 9 ani care a fost lovită de o maşină, a declarat marţi seară şeful interimar al poliţiei din Richmond, Rick Edwards, reporterilor.

Poliţia a reţinut iniţial două persoane, dar ulterior a declarat că una dintre ele nu a fost implicată. Cealaltă - un tânăr de 19 ani despre care anchetatorii cred că ar fi cunoscut una dintre victime şi care avea patru pistoale - a fost reţinut marţi seară, iar poliţia va recomanda două capete de acuzare pentru crimă de gradul doi împotriva sa, a declarat Edwards.

Au fost ucişi un student de 18 ani care a absolvit marţi şi un bărbat de 36 de ani care asistase la ceremonie. Aceştia nu au fost identificaţi.

Împuşcăturile au avut loc în Parcul Monroe, după ceremonia de la Liceul Huguenot ţinută la Teatrul Altria, a declarat Matthew Stanley, oficial al şcolilor publice din Richmond. Parcul se află în campusul Virginia Commonwealth University, peste drum de teatru.

În afară de cei doi morţi, alte cinci persoane - un băiat de 14 ani şi patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 31 şi 58 de ani - au suferit răni prin împuşcare. Patru dintre cei răniţi au avut răni care nu le pun viaţa în pericol, potrivit lui Edwards.

