„Occidentul va trimite trupe in Ucraina, dacă Rusia va ataca si Republica Moldova”, titrează publicația italiană La Republica. Același subiect este preluat și de media din Federația Rusă, relatează IPN preluat de stiripesurse.md

Sursele occidentale notează că NATO a stabilit cel puțin doua „linii roșii” care ar putea duce la o intervenție directa a Alianței in războiul din Ucraina. Astfel, NATO va interveni, daca Belarus se va implica direct in război sau dacă Rusia va ataca tarile baltice sau Republica Moldova.

La Republica subliniază că, in prezent, nu exista planuri operaționale care sa prevadă trimiterea de trupe in Ucraina, iar „liniile roșii” descrise ar trebui considerate doar ca planuri potențiale in cazul unor circumstanțe extraordinare, cum ar fi implicarea in războiul din Ucraina a unor parți terțe.

Prima „linie roșie” se concentrează pe scenariul implicării directe sau indirecte a unei terțe parți, cum ar fi in cazul unei posibile penetrări în nord-vestul Ucrainei, creând un coridor intre Ucraina si Belarus.

„Probabilitatea acestui scenariu tactic a fost luat în considerație de mai mulți analiști ai aliaților. Varianta în cauză ar implica direct Minskul in război. Trupele si rezervele de muniții ale acestei țări ar fi cruciale pentru Moscova. Activarea acestei circumstanțe nu ar putea decât sa intensifice apărarea in favoarea Ucrainei”, se arata in articol.

A doua „linie roșie” vizează Republica Moldova. Occidentul o trage în cazul unei provocări militare împotriva țării noastre, dar și a statelor baltice sau a Poloniei.

„Nu se are în vedere o invazie în contextul escaladării Odesei, ci mai degrabă o lovitura militara pentru a testa reacția Occidentului”, notează jurnaliștii.

In special, ar putea fi vorba de o încercare de a testa capacitatea NATO de a reacționa „într-o fază de potențială confuzie”. Aici, după cum se precizează în articol, sezonul alegerilor din Europa si Statele Unite „ar putea determina Kremlinul sa creadă că NATO este distras, însă Alianța nu va tolera o astfel de agresiune”, notează La Republica.