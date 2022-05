Oficial Antalya: Trebuie să compensăm pierderea turiştilor ucraineni cu cei din Serbia, România, Republica Moldova şi Bulgaria

Hotelierii turci intenţionează să compenseze pierderea turiştilor ucraineni orientându-se către pieţele din Serbia, România, Republica Moldova şi Bulgaria, a declarat reprezentantul pe turism al Primăriei Antalya, Osman Ayik, potrivit Agerpres.

"Antalya este specială în contextul războiului pentru că turiştii din Ucraina şi Rusia sunt majoritari aici. Chiar şi în perioada pandemiei turiştii din Ucraina şi Rusia au reprezentat cel mai mare număr dintre vizitatori, aproape 60% din totalul clienţilor noştri în ultimul an. Şi anul trecut Antalya a avut 9 milioane de vizitatori, iar anul acesta ne aşteptăm la acelaşi număr de turişti. Înainte de pandemie în Antalya au venit 16,5 milioane de turişti. Şi în jur de 7 milioane au fost din cele două ţări. Aproape 40% din numărul total de turişti. Doar din Ucraina au venit anul trecut 1,2 milioane de turişti în Antalya, iar din Rusia au venit aproape 4 milioane. Pentru anul acesta suntem destul de sceptici, sperăm să ajungem măcar la nivelul din anul precedent. Vom încerca să compensăm, să ne îndreptăm atenţia către alte pieţe, în special din Europa. Există o piaţă clasică, cum ar fi în Germania, dar vom încerca să ne concentrăm pe Balcani, Serbia, România, Moldova, Bulgaria. Trebuie să compensăm ceea ce am pierdut din Ucraina", a declarat presei române reprezentantul primăriei Antalya, în cadru unui infotrip organizat de agenţia Paralela 45.Referitor la turiştii români, Osman Ayik a afirmat că aceştia trebuie să-şi reamintească de Antalya de dinaintea pandemiei, unde găseau condiţii atractive şi preţuri competitive."Înainte de pandemie aveam în jur de 100.000 de turişti din România în Antalya. România este printre primele 10 ţări care trimit turişti în Antalya. Acum este greu de estimat ce se va întâmpla în acest an. Încercăm să câştigăm mai mulţi turişti din România pentru că este o piaţă importantă în opinia mea. Turiştii români trebuie să se uite un pic în spate şi să-şi amintească ce înseamnă Antalya ca destinaţie turistică. Noi suntem gata să-i primim pe prietenii români şi trebuie să nu uite că noi le oferim întotdeauna cele mai bune preţuri, comparativ cu alte destinaţii. E o destinaţie sigură, cu hoteluri frumoase, mâncare bună, toate le găsesc aici. Turiştii români sunt importanţi pentru noi ca şi toţi ceilalţi", a adăugat acesta.

Foto: (c) Adrian Ţone / AGERPRES

Despre turiştii din Rusia, Ayik a spus că Turcia a rămas printre puţinele ţări care nu aplică restricţii, precizând totodată că numărul acestora a scăzut comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut: "Sunt restricţii pentru ruşi în multe ţări europene, dar Turcia nu a impus niciun fel de restricţie. Trebuie să ne adaptăm, să mergem cu lumea, dar noi suntem la mijloc. Turcia a rămas singura legătură cu Rusia în acest moment. Acum nu sunt la fel de mulţi turişti ruşi comparativ cu 2021. Dar nu au existat niciun fel de conflicte între turiştii din Ucraina şi Rusia. Nu am auzit despre aşa ceva în Antalya", a precizat reprezentantul pe turism al Primăriei Antalya.



Hotelierii turci încearcă să păstreze preţuri competitive pentru sejururile în Antalya, deşi Ayik a precizat că există o creştere, la fel ca în alte zone din lume.



"Preţurile sejururilor au crescut peste tot în lume. Spre exemplu a văzut cineva preţurile hotelurilor din Spania din 2022, comparativ cu 2019? Au crescut cu peste 25%. Şi în alte regiuni, la fel, peste tot au crescut preţurile. Şi asta pentru că este o criză şi au crescut preţurile utilităţilor. Antalya încearcă să menţină preţuri competitive. Uitaţi-vă la hotelurile din Grecia, nu poţi face niciun fel de comparaţie. Totul s-a dus în sus şi asta din cauza pandemiei, din cauza faptului că producţia a scăzut, toate preţurile au crescut", a mai spus el.



Pentru sejururile în Antalya, turiştii români au la dispoziţie zboruri charter săptămânale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu - Mureş, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Bacău, până aproape de finalul lunii octombrie, când se înregistrează sunt temperaturi de vară, de peste 27-28 de grade.



Antalya este regiunea cu cele mai multe structuri de primire turistică din întreaga Turcia, iar resorturile pot fi considerate mici oraşe, cu absolut tot ce îi trebuie unui turist timp pe perioada sejurului: multe restaurante de all inclusive şi a la carte cu meniuri locale şi internaţionale, baruri cu băuturi internaţionale, cafenele, patiserii, centru Spa, magazine, aqua park şi spaţii de joacă pentru copii, piscine, plajă proprie, sau foişoare contra cost cu majordom alocat. De asemenea, turiştii pot să participe la activităţile sportive şi de divertisment în aer liber, de la tenis, yoga, aqua gym, sporturi de apă la spectacolele cu artişti şi dansatori.



Totodată, turiştii pot opta pentru excursiile organizate unde au posibilitatea să viziteze obiective turistice atractive, situri arheologice, să facă activităţi precum rafting, plimbare cu telecabina până la aproape 3.000 de metri deasupra mării, buggy cross, jeep safari, cumpărături în bazar, plimbări prin centrul vechi al oraşului Antalya.