OFICIAL | CNSU propune revenirea la purtarea obligatorie a măștii de protecție în aer liber

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat joi hotărârea privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.

La articolul 5 al Hotărârii CNSU nr. 76/2021 se propune revenirea la purtarea obligatorie a măștii de protecție și în aer liber, în localitățile în care incidența cazurilor de COVID-19 a depășit 6/1000. Dacă guvernul aprobă aceste propuneri, masca de protecție redevine obligatorie în aer liber și în București.

„Art.5 - Se propune ca în toate localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, să fie instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, în toate spaţiile publice închise şi deschise.”

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a mai decis că doar persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală au voie la restaurant. Au fost scoase testele rapide și cele PCR, ceea ce înseamnă, practic, obligarea la vaccinare.

CNSU a decis și modificarea și completarea măsurilor adoptate la nivelul localităților în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori.

Redăm integral textul documentului:



H O T Ă R Â R E nr. 76 din 30.09.2021



privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru aprobarea majorării cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2



Având în vedere propunerile Grupului de Suport Tehnico-ştiinţific privind Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României din data de 29.09.2021 referitoare la condiţiile în care se poate permite participarea fizică a elevilor la cursuri, majorarea cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2 şi stabilirea unor măsuri adaptate la contextul epidemiologic actual şi la nivelul de imunizare a populaţiei prin vaccinare sau trecere prin boală,



ţinând cont de posibilităţile tehnico-materiale şi capacitatea de utilizare a sistemelor informatice ale elevilor şi personalului didactic necesar pentru desfăşurarea activităţilor didactice care să permită asimilarea şi aprofundarea cunoştinţelor în mediul on-line,



luând în considerare analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 30.09.2021, realizată la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei,



în contextul necesităţii menţinerii condiţiilor socio - economice necesare desfăşurării activităţilor specifice economiei naţionale concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,



în considerarea prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare,



în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,



în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,



Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta



HOTĂRÂRE:



Art.1 - (1) Se abilitează Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii în vederea modificării Ordinului comun nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în sensul:



a) permiterii participării zilnice, cu prezenţă fizică la cursuri, a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, indiferent de rata de incidenţă cumulată cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2;



b) stabilirii modalităţilor de adoptare a deciziilor de suspendare a prezenţei fizice la cursuri, a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, în funcţie de cazurile confirmate la nivel de clasă/şcoală;



Art.2 - (1) Se propune utilizarea în unităţile de învăţământ a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, pentru elevi şi preşcolari, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în scopul monitorizări permanente şi eficiente a riscului epidemiologic la nivelul acestora concomitent cu intensificarea acţiunilor de control desfăşurate de instituţiile abilitate pentru verificarea respectării normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2.



(2) Se abilitează Ministerul Sănătăţii să identifice, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, testele rapide antigen COVID-19 din salivă, introduse pe piaţa Uniunii Europene cu respectarea cerinţelor de reglementare aplicabile şi să comunice Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate aceste cerinţe de reglementare, precum şi cerinţele minime de performanţă necesar a fi îndeplinite.



Art.3 - (1) Se aprobă majorarea cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2, conform listei prevăzute în anexă.



(2) Se propune ca pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionării produselor prevăzute la alin. (1), să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.



Art.4 - (1) Se propune modificarea şi completarea măsurilor adoptate pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada stării de alertă, la nivelul localităţilor în care incidenţa cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, astfel:



a) desfăşurarea competiţiilor sportive organizate în spaţii închise sau deschise, poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi sunt asigurate măsuri pentru purtarea măştii de protecţie precum şi o distanţă de minimum 1 metru între spectatori;



b) organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi este asigurată purtarea măştii de protecţie;



c) organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor publice sau private de cultură care administrează spaţii special destinate activităţilor cultural-artistice în aer liber poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi sunt luate măsuri pentru purtarea măştii de protecţie, asigurarea unei suprafeţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară;



d) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



e) organizarea şi desfăşurarea în spaţii deschise a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi este asigurată purtarea măştii de protecţie;



f) organizarea şi desfăşurarea activităţilor recreative şi sportive desfăşurate în aer liber se poate realiza, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



g) organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) la interior sau exterior, poate fi realizată doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 200 de persoane şi doar dacă acestea sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



h) organizarea de cursuri de instruire şi workshop-uri pentru adulţi, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene poate fi realizată la interior sau exterior, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, şi sunt asigurate măsuri pentru purtarea măştii de protecţie şi o suprafaţă de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;



i) organizarea de conferinţe poate fi realizată la interior sau exterior, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, şi sunt asigurate măsuri pentru purtarea măştii de protecţie şi o suprafaţă de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;



j) organizarea de mitinguri şi demonstraţii poate fi realizată, în intervalul orar 5,00-24,00, cu un număr de participanţi de maximum 100 de participanţi, doar dacă sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi sunt asigurate măsuri pentru purtarea măştii de protecţie;



k) organizarea activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, inclusiv în interiorul centrelor comerciale, precum şi la terase, poate fi realizată cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



l) organizarea activităţii operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană;



m) organizarea activităţii operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



n) organizarea activităţii operatorilor economici de administrare a piscinelor interioare poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



o) organizarea activităţii operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;



p) organizarea activităţii operatorilor economici care administrează săli de jocuri poate fi realizată cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.



(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt permise doar în localităţile unde nu este instituită carantina zonală conform prevederilor legale.



(3) Condiţiile pentru participarea la activităţile prevăzute la alin. (1) nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.



Art.5 - Se propune ca în toate localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, să fie instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, în toate spaţiile publice închise şi deschise.



Art.6 - Se propune ca programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori şi pe tot parcursul săptămânii, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, să se desfăşoare doar în intervalul orar 5,00-22,00. În intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.



Art.7 - Se propune exceptarea persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 de la interdicţia de circulaţie în afara locuinţei/gospodăriei, aplicabilă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20,00-5,00, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori şi pe tot parcursul săptămânii, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.



Art.8 - (1) Accesul la evenimentele sau activităţile organizate şi desfăşurate la nivelul localităţilor în care incidenţa cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori în condiţiile prezentei hotărâri este permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.



(2) Dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetăţenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi scanat de operatorul economic/organizator prin aplicaţia mobilă de verificare, iar în cazul cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză.



(3) Toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi de lucru cu publicul în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia de a verifica la intrarea în locaţie, prin personalul propriu, documentele prevăzute la alin. (2) şi de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 prezentat este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR.



Art.9 - Măsurile prevăzute la art. 4-7 din prezenta hotărâre produc efecte doar în situaţia aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administraţiei publice centrale.



Art.10 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.



PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU