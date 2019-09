Olguța Vasilescu îl torpilează pe Dan Barna: 'Am și eu o întrebare pentru haBARNist, la care vreau să răspundă cu subiect și predicat'

Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, lansează un atac virulent la adresa lui Dan Barna, după ce acesta a anunțat că, dacă USR-PLUS va veni la guvernare, va elimina pensiile speciale. „Domnul Barna haBAR-N-Are despre ce vorbește! Noi am crescut punctul de pensie, care nu are nicio legatură cu pensiile de serviciu sau speciale, ci DOAR cu pensiile din sistemul public”, susține Vasilescu, adresându-i în acest context o întrebare.

„Dan Barna: "Dacă USR-PLUS Va Veni La Guvernare, Nu Va Tăia Pensiile Și Salariile Majorate De Guvernarea PSD-ALDE, Dar Va Elimina Pensiile Speciale. Sunt 2 Milioane De Pensionari Cu Pensie Sub 1000 Lei. E Foarte Bine Că A Crescut Punctul De Pensie. Prin Aceasta Reformă, Însă, Pensiile Mari, De Lux, Cresc Și Ele Exponential. Aceste Pensii Care Nu Au Legătură Cu Munca, Ci Doar Cu Drepturi Convenite, Vor Fi Desființate". Am preluat textul, cu tot cu greseli de ortografie, de la USR, ca sa nu avem discutii. Domnul Barna haBAR-N-Are despre ce vorbeste! Noi am crescut punctul de pensie, care nu are nicio legatura cu pensiile de serviciu sau speciale, ci DOAR cu pensiile din sistemul public! Pensiile speciale si de serviciu (cu exceptia celor ale magistratilor care sunt protejate de o decizie a CCR) sunt PLAFONATE inca din anul 2017. Adica nu au mai crescut din 2017... Astazi, Eugen Teodorovici a depus la parlament un proiect de lege de impozitare a pensiilor speciale sau de serviciu. USR spune ca are si el un proiect de eliminare a pensiilor speciale. Minte! Schimba o formula de calcul cu o alta care AVANTAJEAZA pensionarii speciali. Nu stiu daca asta au dorit, dar asta le-a iesit... Am si eu o intrebare pentru haBARNist, la care vreau sa raspunda cu subiect si predicat: cand spune ca taie pensiile speciale se refera si la cele ale magistratilor, care sunt cele mai mari, sau de acestea nu se atinge?”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.