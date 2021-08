Omanul felicită poporul afgan pentru victoria talibanilor

Muftiul Sultanatului Oman, cea mai înaltă autoritate religioasă din această ţară situată în Golful Persic, a felicitat marţi "poporul afgan pentru victoria împotriva invadatorilor", după ce ţara a căzut în mâinile talibanilor, transmite AFP preluat de agerpres.

Acesta este primul mesaj de felicitare adresat grupării talibane de către o autoritate religioasă din Golf.

The statement by Oman's grand mufti came as Afghanistan’s president, Ashraf Ghani, was reported to have fled to Oman after he was refused entry to Tajikistanhttps://t.co/OjmX0wDMpH