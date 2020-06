OMV Petrom lansează o nouă ediţie a programului de învăţământ profesional "Şcoala Petroliştilor", prin înfiinţarea a trei clase cu specializarea operator sonde în trei licee partenere, a anunţat marţi compania, notează Agerpres.

Astfel, elevii care îşi doresc să se specializeze în acest domeniu se pot înscrie până la data de 3 iulie pentru unul dintre cele 84 de locuri disponibile la liceele partenere, respectiv Liceul Tehnologic "Astra Piteşti", Colegiul Tehnic "Grigore Cobălcescu" Moineşti şi Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea" Târgovişte.Potrivit sursei citate, este prima serie a acestui program care se desfăşoară în sistem dual."În OMV Petrom, credem cu tărie în rolul fundamental pe care îl are educaţia în vieţile noastre şi în dezvoltarea societăţii şi, de aceea, educaţia este unul dintre pilonii pe care ne-am construit implicarea socială. În ultimii cinci ani, ne-am îndreptat atenţia spre dezvoltarea învăţământului profesional şi am investit peste 3,5 milioane euro în acest scop în România. Anul acesta lansăm cea de-a treia ediţie a programului Şcoala Petroliştilor şi îi invit pe tinerii atraşi de domeniul energiei să aplice. Este o responsabilitate şi, totodată, o bucurie să ducem mai departe această meserie cu tradiţie", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.Şcoala Petroliştilor în sistem dual se adresează elevilor care vor absolvi sau care au absolvit deja clasa a VIII-a şi care nu au împlinit vârsta de 26 ani până la data de 1 septembrie 2020.Odată admişi în program, viitorii petrolişti vor beneficia de pregătire profesională în domeniul de operator sonde, suporturi de curs actualizate cu cele mai noi tehnologii şi stagii de practică în cadrul companiei OMV Petrom. În plus, OMV Petrom va dota laboratoarele celor trei licee, astfel încât elevii să aibă acces la o bază de educaţie modernă şi aplicată."Pe parcursul pregătirii lor, elevii vor beneficia de o bursă în valoare de 200 de lei acordată de statul român şi de o bursă suplimentară acordată de OMV Petrom, de până la 700 de lei pe lună, în funcţie de performanţa şcolară. La finalizarea celor trei ani de învăţământ profesional, elevii vor dobândi o calificare profesională recunoscută la nivel european şi vor avea oportunităţi de angajare în cadrul companiei OMV Petrom", se arată în comunicat.Până în prezent, Şcoala Petroliştilor a pregătit două generaţii de meseriaşi calificaţi pentru operator sondă şi operator la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor şi a susţinut renovarea sălilor de curs din liceele partenere, precum şi dotarea laboratoarelor cu tehnologii şi echipamente moderne. De asemenea, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, OMV Petrom a dezvoltat o programă şcolară actualizată, care vine în sprijinul profesorilor şi elevilor.În prezent, 65 de absolvenţi ai programului Şcoala Petroliştilor sunt angajaţi ai OMV Petrom.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 800 benzinării, la sfârşitul lunii martie 2020, sub două branduri, OMV şi Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deţine 20,639% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,998%, iar 18,352% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de 30,4 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2019.Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.