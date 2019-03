Once Upon a Time in Hollywood', de Quentin Tarantino, ar urma să aibă premiera la Cannes

Filmul poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, ar urma să aibă premiera la Festivalul de Film de la Cannes în acest an, informează publicaţia britanică The Independent potrivit Agerpres.

Un alt faimos film al regizorului,"Pulp Fiction", a avut premiera la acelaşi festival în urmă cu 25 de ani, pe 21 mai, şi a câştigat ulterior cel mai râvnit trofeu al festivalului, Palme d'Or.Cum nicio producţie Netflix nu va fi prezentată la festival, organizatorii speră să prezinte publicului filme ale unor regizori extrem de cunoscuţi, precum Tarantino.Filmul, al cărui prim trailer a fost dat publicităţii pe 20 de martie, vorbeşte despre crimele săvârşite de adepţii cultului "Familia Manson" la sfârşitul anilor '60 în Los Angeles, iar povestea este spusă din perspectiva personajelor Rick Dalton (interpretat de DiCaprio), un actor care joacă într-un serial western, şi a dublurii sale pentru cascadorii, Cliff Booth (Pitt), ambii încercând să-şi construiască o carieră în industria cinematografică.Din distribuţie mai fac parte Margot Robbie, în rolul lui Sharon Tate, o cunoscută actriţă de la Hollywood căsătorită cu regizorul Roman Polanski, şi una dintre cele cinci persoane ucise de adepţii cultului condus de Charles Manson, în august 1969.În primul trailer al peliculei, apar Dalton - unul dintre vecinii lui Tate, şi Booth, amândoi intervievaţi pentru o emisiune de televiziune.Din distribuţia peliculei - cea de-a noua din cariera lui Tarantino - fac parte şi alţi actori prestigioşi precum Al Pacino, Dakota Fanning, Damien Lewis, Lena Dunham şi Bruce Dern.Regizorul, din a cărui filmografie mai fac parte pelicule precum ''Pulp Fiction'', ''Django Unchained'' sau ''The Hateful Eight'', a lucrat la scenariu timp de cinci ani.