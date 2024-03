Oppenheimer și secretele pe care America încă nu vrea să le spună

Cerul întunecat se întinde peste kilometri de nisip deșertic, în timp ce în depărtare, de pe o schelă luminată, se ridică obiectul care va schimba lumea. Primul test atomic este scena definitorie din "Oppenheimer", care a câștigat duminică seară șapte premii Oscar, inclusiv cel mai bun film. Scena se desfășoară pe parcursul a aproximativ șapte minute de tensiune în continuă creștere: Nimeni nu știa dacă bomba va exploda în acea noapte și, dacă va exploda, dacă va incinera întreaga lume, scrie The New York Times.

Vizionând filmul în weekendul premierei, scena mi s-a părut chinuitoare, chiar dacă istoria înregistrase de mult timp rezultatul. Am continuat să mă uit la oamenii de știință din Los Alamos care se adunaseră pentru a asista la marele eveniment, întinși sub stele ca și cum ar fi urmărit un film în aer liber, fără nimic altceva pentru a-i proteja decât o mică umbrelă pentru ochi, relatează Ariel Kaminer este editor la Times Opinion. Fizicianul Edward Teller este singurul care pare să recunoască necesitatea unor măsuri de precauție și se ocupă de aceasta aplicând cremă de protecție solară.

"Oppenheimer" este un film despre un geniu singular, o colaborare extraordinară și un moment de cotitură în istorie. Dar este, de asemenea, o lecție de fizică aplicată: modul în care un catalizator izolat poate declanșa o reacție în lanț al cărei impact nu poate fi prevăzut sau controlat. Cel mai mare triumf al lui J. Robert Oppenheimer a pus în mișcare forțe care au dus la căderea sa. O inovație menită să facă lumea mai sigură pe termen lung a făcut-o în mod evident mai periculoasă. Iar în testele atomice ulterioare, în anii postbelici, mulți americani au fost expuși în mod deliberat la radiații, pentru a vedea ce le-ar face explozia și urmările acesteia.

Fanfara de lapoligonul de testare Yucca Flat din Nevada

Soldații au fost purtați prin locurile de detonare atunci când nisipul s-a răcit suficient de mult pentru a putea merge pe el; piloții au fost trimiși prin norii care încă suflau; marinarii au fost aliniați pe bărcile din apropiere. La poligonul de testare Yucca Flat din Nevada, a fost chemată chiar și o fanfară a armatei pentru a cânta. Știu această ultimă parte pentru că unchiul meu Richard Gigger a fost liderul formației.

Richard s-a înrolat în 1946. Era un puști de culoare de 16 ani într-o armată încă segregată, dar a ajuns din East St. Louis în Germania. Acolo, a primit permisiunea de a participa la un program de pregătire muzicală în Dachau, din toate locurile, condus de membri ai Filarmonicii din Berlin. Acest lucru i-a schimbat viața. În deceniile următoare, a cântat pentru șefi de stat, a condus parade cu bandă de semnalizare prin Manhattan și a avut numeroase apariții la "The Ed Sullivan Show".

În mai multe ocazii, între 1952 și 1955, printre responsabilitățile sale s-a numărat și interpretarea piesei "Shake, Rattle and Roll" pentru a acompania cea mai distructivă forță din istoria omenirii.

Alți veterani ai bombei atomice, așa cum au ajuns să fie cunoscuți, se aflau în Pacificul de Sud, în timp ce străbăteau apa radioactivă și umpleau craterele exploziilor. Îi puteți auzi pe foștii membri ai serviciului vorbind despre o serie de aceste experiențe - cu mândrie, onoare și un profund sentiment de trădare - într-un documentar intitulat "I Have Seen the Dragon". Richard joacă și el în el.

După 25 de ani care au cuprins trei războaie, s-a retras din armată și a cunoscut-o pe mătușa mea Ellen. Împreună au început să predea muzică la Liceul San Fernando, unde au condus fanfara la atât de multe campionate - 13 în total, dintre care 11 consecutiv - încât aproape că nu era corect. De-a lungul timpului, au fost mentorii a sute sau poate mii de copii, mulți dintre ei recunoscându-le încă faptul că le-au schimbat viața. O clădire școlară și o intersecție au fost redenumite în semn de omagiu. Există și o pictură murală uriașă. Dar, în cele din urmă, serviciul militar al lui Richard l-a ajuns din urmă, așa cum a făcut-o pentru mulți alții.

Consecințe medicale

Pentru Richard, totul a început cu o tumoare hipofizară. Chirurgii au îndepărtat-o, dar rezultatul, câțiva ani mai târziu, a fost o hemoragie craniană și leziuni cerebrale care s-au agravat în timp.

Când eram copil, unchiul meu mi s-a părut amabil, dar intimidant, un amestec de bravadă de om de spectacol și rigoare militară, mai mare decât în realitate.După hemoragie, toate astea au dispărut.Se mișca încet și vorbea puțin.Încă mai putea cânta la instrumente muzicale, dar în documentar, cea care vorbește este mătușa mea.Richard stătea, tăcut. A murit trei luni mai târziu.

Timp de cinci decenii, veteranilor atomici le-a fost interzis să spună cuiva despre experiența lor, nici măcar soțului sau medicului.Acest lucru a făcut dificilă obținerea unei evidențe fiabile a numărului lor sau a consecințelor medicale pe care le-au suferit, printre care se numără leucemia, cancerul tiroidian, cancerul de esofag și mielomul multiplu.De asemenea, a îngreunat obținerea de către ei sau de către membrii familiilor lor a sprijinului necesar. Pentru a-și dovedi cazul în fața Departamentului pentru Veterani, mătușa mea a petrecut ore îndelungate în bibliotecă citind articole științifice despre radiațiile ionizante atmosferice (multe dintre ele a trebuit mai întâi să le traducă din japoneză), a săpat în arhivele ziarelor vechi din Nevada, a consultat medici. A fost refuzată de multe ori, dar, în cele din urmă, după șapte ani, V.A. a cedat. A confirmat că starea lui Richard a fost cel mai probabil cauzată de expunerea sa. Acest lucru a calificat-o să primească o compensație modestă.

O serie de afecțiuni sunt acum "prezumtive" pentru veteranii atomici, ceea ce înseamnă că se presupune că sunt rezultatul serviciului lor. Dar nu există nicio modalitate de a ști câți oameni au suferit sau au murit înainte ca această politică să fie adoptată sau câte alte afecțiuni pot fi, de asemenea, rezultatul expunerii - și nici câte familii nu au putut întreprinde genul de cercetări pe care le-a făcut mătușa mea sau nu au putut persevera în fața atâtor eșecuri. Numărul veteranilor este în scădere, dar aceste întrebări rămân urgente, deoarece efectele radiațiilor pot fi transmise copiilor și nepoților.

"Oppenheimer" a fost criticat pentru că nu a arătat devastarea din Hiroshima și Nagasaki

"Oppenheimer" a fost criticat pentru că nu a arătat devastarea din Hiroshima și Nagasaki. Eu cred că a fost o alegere corectă. Ar fi fost jignitor, poate chiar obscen, să reducem acea suferință la o subplot al unui film biografic despre un mare om, un film care, oricât de profund bazat pe fapte, este în cele din urmă un divertisment, o ficțiune.Lăsând oroarea Japoniei în seama imaginației, sau a gândurilor intruzive pe care îl vezi pe Oppenheimer cum se străduiește să le închidă, mi s-a părut o umilință adecvată cu privire la limitele reprezentării, ca atunci când filmul tace aproape complet atunci când se înregistrează prima explozie.

În ceea ce privește efectul bombei asupra trupurilor americane, vederea acelor oameni de știință neprotejați este cea mai apropiată apropiere pe care o are filmul.Scena joacă ca o metaforă pentru cât de naiv de optimist a fost programul nuclear, cât de nepregătită era națiunea, sau chiar lumea, pentru teroarea pe care urma să o dezlănțuie. După test, când băieții din armată strâng bombele rămase în cutii și le îndepărtează, Oppenheimer îi spune lui Teller: "Odată ce este folosită, războiul nuclear, poate chiar toate războaiele, devine de neconceput".La fel de de neconceput, bănuiesc, ar fi fost și ideea că Statele Unite ar fi provocat în mod intenționat unele dintre efectele nocive ale bombei asupra propriilor membri ai serviciilor sale.

Dacă "Oppenheimer" ar fi fost un film mai tradițional, capitularea Japoniei ar fi putut fi punctul culminant. Dar filmul continuă încă o oră, îndreptându-și atenția asupra luptei lui Oppenheimer pentru a-și păstra autorizația de securitate, o luptă care se desfășoară în paralel cu lupta unui ins din Washington pentru a obține un post în cabinet.Este posibil să părăsești sala de cinema cu impresia că, cel puțin în Statele Unite, principala victimă a bombei a fost cariera lui Oppenheimer.

Pentru unchiul meu, repercusiunile au venit mai târziu.Pentru alți veterani ai bombei atomice sau pentru familiile lor - sau pentru persoanele care locuiesc în apropierea unor situri de testare, cum ar fi cele din Nevada și Insulele Marshall și, desigur, pentru cei din Japonia - s-ar putea să fie încă în viitor. Filmul premiat la Oscaruri a relatat o poveste foarte specifică, dar și nenumărate alte vieți se leagă de acea zi. Într-un fel sau altul, nimeni nu a ieșit neatins.