Orban ACCELEREAZĂ demiterea lui Cîțu: anunță convocarea BPR pentru calendarul moțiunii de cenzură

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că Birourile permanente reunite ale Parlamentului vor fi convocate, cel mai probabil luni, pentru stabilirea calendarului pentru moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR.

"Voi convoca, am cerut punct de vedere de la departamentul legislativ şi voi convoca BPR, pentru că BPR au atributul, conform regulamentului, de a stabili calendarul moţiunii de cenzură. Probabil luni îl vom convoca, în cursul zilei de luni, la o potrivită. Încă nu am discutat cu colegii din BPR", a spus Orban sâmbătă la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, scrie Agerpres.

Întrebat dacă PNL va mai colabora cu USR PLUS în condiţiile în care acestea vor merge mai departe cu moţiunea alături de AUR, Orban a spus: "În ceea ce mă priveşte, eu sunt partizanul categoric al refacerii coaliţiei de guvernare. Am votat şi eu pentru această rezoluţie (în care se cere USR PLUS să nu mai colaboreze cu AUR - n.r.) pentru că exprimă un punct de vedere în favoarea democraţiei, e o rezoluţie corectă din punct de vedere al statului de drept. Continuarea colaborării cu USR PLUS nu ar însemna încălcare acestei rezoluţii. După aia, cu cine să colaborezi, că în acelaşi timp am votat că respingem orice colaborare cu PSD?", a menţionat acesta.