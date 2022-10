Viktor Orbán - Guvernul ungar este primul din Europa care-i va întreba pe oameni despre sancțiuni

În luarea sa de cuvânt înainte de ordinea de zi la deschiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului, premierul a spus referitor la războiul care are loc în vecinătatea estică a Ungariei că "pas cu pas, o parte din ce în ce mai mare a lumii devine o victimă a războiului". Războiul dintre Ucraina şi Rusia ar fi un război local, dacă nu ar fi fost transformat într-un război economic global de sancţiunile economice occidentale, a afirmat premierul ungar, care a adăugat: Trebuie să ne așteptăm la un război prelungit. America și UE ajută Ucraina cu arme și bani, iar rezervele Rusiei sunt infinite, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere al armelor. În vecinătatea Ungariei războiul va continua şi în acest an şi în anul viitor, economia mondială este ameninţată de prăbuşire, iar economia europeană este în pericol de colaps. Din cauza sancţiunilor, azi, ţările Europei plătesc o suprataxă pentru petrol, gaze naturale şi energie electrică, în timp ce în America prețul gazului și al electricității este o fracțiune faţă de prețurile europene. Din cauza creşterii drastice a preţurilor la energie şi la gazele naturale responsabilă nu este economia, ci politica, mai exact deciziile politice de la Bruxelles. Potrivit premierului ungar, Occidentul este de partea războiului, iar Ungaria este de partea păcii. "În loc să continuăm și să adâncim războiul, noi cerem o încetare imediată a focului și negocieri de pace", a subliniat Viktor Orbán, menţionând: În războiul economic global, fiecare țară are propriile interese, iar cel mai important lucru pentru Ungaria este protecția securității, a suveranității economice și naționale, relatează Hirado preluat de Rador.

Guvernul ungar este primul din Europa care va întreba oamenii despre sancțiuni

Guvernul ungar este primul din Europa care va întreba oamenii despre sancțiunile impuse împotriva Rusei, a precizat Viktor Orbán, luni, în Parlamentul ungar. Premierul a arătat: Uniunea Europeană acuză adesea Ungaria de încălcarea valorilor europene, în timp ce principala valoare europeană este democrația. Cu toate acestea, sancțiunile nu au fost adoptate în mod democratic, ci au fost decise de birocrații de la Bruxelles și de elitele europene. Cetăţenii europeni nu au fost întrebaţi în pofida fatului că ei plătesc preţul sancţiunilor, a subliniat Viktor Orbán, adăugând: Cabinetul așteaptă un răspuns de la oameni în cadrul unei consultări naționale, dacă sunt de acord cu sancțiunile și dacă sprijină adoptarea altor sancţiuni. Viktor Orbán a spus despre sancțiuni: "Dacă acestă situaţie va continua, întreaga Europă va pierii". Cetăţenii Europei au devenit mai săraci din cauza birocraţilor de la Bruxelles şi a elitelor europene, în timp ce Rusia nu a căzut în genunchi, iar sfârșitul războiului încă nu se vede.

Guvernul este capabil să asigure aprovizionarea cu energie a țării

Guvernul este capabil să asigure aprovizionarea cu energie a Ungariei. Există o cantitat suficientă de gaze naturale, energie şi petrol. Cantitatea stocată în depozitele de gaz ale Ungariei acoperă 41 la sută din consumul anual al țării, şi au fost convenite livrări suplimentare cu Rusia. Dat fiind faptul că 85 la sută din necesarul de gaze este acoperit din importuri, Ungaria nu poate influența semnificativ prețurile, astfel că consumul trebuie diminuat, a precizat Viktor Orbán, solicitând statului, companiilor de stat, instituțiilor, familiilor și mediului de afaceri să reducă consumul.

Guvernul ungar acordă cel mai mare ajutor familiilor din UE în ceea ce privește prețurile la energie, a declarat premierul ungar, care a menţionat: Guvernul ajută familiile din şase puncte de vedere, şi anume: prin diminuarea cheltuielilor la utilităţi, cu un program privind aprovizionarea - unde este cazul - cu lemne de foc, respectiv cu cărbune brun, precum şi cu plafonarea preţului benzinei, prețului alimentelor și a ratei dobânzilor. Prin menţinerea preţurilor diminuate la energie electrică până la nivelul consumului mediu, fiecare familie ungară economisește în medie 181.000 de forinţi pe lună, ceea ce într-o comparație europeană înseamnă că în Germania subvenția pentru energie este de 20 la sută din venitul lunar al unei familii, în Austria este de 6 la sută, iar în Ungaria este de 30 la sută, a subliniat Viktor Orbán, care a mai amintit că în prezent în Ungaria sunt în desfăşurare investiţii în valoare de 9.400 de miliarde de forinţi, aceste investiţii vor fi finalizate, iar altele nu vor fi începute din cauza situaţiei economice incerte pentru că nu pot garanta că o vor putea duce la bun sfârșit.

Există șanse ca Ungaria să iasă din criză mai puternică

Ungaria este mai puternică astăzi decât oricând de la căderea comunismului și, deși sancțiunile provoacă pagube grave, există șansa ca Guvernul să scoată ţara din această criză şi mai puternică, a spus premierul Viktor Orbán, care a precizat: Guvernul nu va renunța la obiectivele sale strategice naționale în perioada de gestionare a crizei din următorii doi ani, va continua dezvoltarea rețelelor de transport, a programelor de sprijin pentru familii, a unei economii bazate pe dezvoltare, a programului de dezvoltare universitară, a dezvoltării forţelor armate şi programul de unificare naţională. Viktor Orbán a promis că sprijinul familiei va fi extins în continuare, forma finală a bugetului pentru anul 2023 va fi gata la începutul lunii decembrie, în care vor fi încluse noi măsuri de sprijin familial. "În pofida disputelor care au loc la Bruxelles, Ungaria își imaginează în continuare viitorul ca membru al Uniunii Europene", a subliniat premierul ungar.