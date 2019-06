Ovidiu Burcă, oficial preşedintele Rapid: 'Eu zic că avem un buget foarte bun pentru promovarea în prima ligă'

Ovidiu Burcă a fost prezentat oficial, luni, în postura de preşedinte al FC Rapid, el declarând, într-o conferinţă de presă, că obiectivul principal al echipei antrenate de Daniel Pancu este promovarea în Liga I, potrivit agerpres.ro.

"Începând de la 1 iunie Ovidiu Burcă este noul preşedinte al Rapidului. Începând cu liga a II-a trebuie să avem pe cineva în postul de preşedinte. El a fost foarte implicat de la început şi din punctul nostru de vedere este o numire normală. Cred eu că merită să fie în funcţia de preşedinte şi îi doresc la cât mai multe reuşite. Bugetul este în jur de 2 milioane de euro, nu este bătut în cuie pentru că de obicei se depăşeşte. Eu zic că avem un buget foarte bun pentru promovarea în prima ligă", a declarat principalul acţionar al FC Rapid, Victor Angelescu.

Noul preşedinte al Rapidului, Ovidiu Burcă, a afirmat că lupta pentru promovare va fi una aprigă, dar crede că echipa lui Daniel Pancu poate realiza acest obiectiv: "Trebuie să mulţumesc Rapidului pentru că îmi dă posibilitatea să fac parte dintre un proiect aşa cum este Rapidul în ziua de azi. Este un proiect conceput în jurul suporterilor. Pentru mine este o mare onoare şi o responsabilitate imensă. Încercăm să transformăm Rapidul într-un brand internaţional, dorim să ducem acest club cu pasiunea, cu motivaţia şi cu tot ceea ce suntem noi în elita fotbalului românesc. Şi de ce nu în elita fotbalului european. Au fost doi ani grei. Fanii noştri cred că sunt foarte mândri de ceea ce am realizat. Ăsta este drumul pe care noul Rapid trebuie să meargă în continuare, nu este uşor, dar cred că ne vom întoarce acolo unde fanii noştri speră să ajungem, în elita fotbalului românesc. Pe termen scurt, unul dintre obiectivele noastre este clar, să promovăm în Liga I şi pentru acest lucru am început să muncim de acum 6 luni. Anul acesta va fi o competiţie extraordinară, aşa cum nu a mai fost niciodată în Liga a II-a, dar lucrul acesta ne bucură pentru că aşa se naşte progresul. Ne propunem să promovăm în Liga I în acest an".

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al FC Rapid, Andrei Nicolescu, a declarat că în curând, alături de Angelescu va mai veni încă un investitor.

"În curând un alt acţionar destul de puternic va veni alături de noi şi este momentul în care toate zvonurile conform cărora Ovidiu Burcă ar deţine toate acţiunile se vor risipi. Ne-am dorit ca un grup puternic de oameni de afaceri să poată să ducă clubul alături de Daniel Pancu cât mai sus. Cred că parcursul de până acum este unul pozitiv şi uşor-uşor toate se vor regla. Obiectivul nostru pentru anul acesta este ca acest club să devină unul foarte puternic, foarte bine organizat", a spus Nicolescu.