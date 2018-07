Palăr: Retragerea dosarului Roșia Montana a creat o situație incalificabilă

Președintele Comisiei Permanente a Parlamentului pentru relația cu UNESCO, deputatul PNL Ionel Palăr, a declarat, luni, că retragerea dosarului Roșia Montană creat o situație incalificabilă, guvernul României ”călcând în picioare întreaga muncă a specialiștilor care au realizat un dosar articulat” (mediafax.

”Retragerea dosarului Roșia Montană, obiectiv ce urma să fie inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca urmare a deciziei Guvernului Dăncilă, a creat o situație incalificabilă la cea de a 42-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO de la Bahrein. Guvernul României a călcat în picioare întreaga muncă a specialiștilor care au realizat un dosar articulat, apreciat de experții ICOMOS, organism ce analizează dosarele pentru UNESCO, și care au recomandat includerea Roșia Montana atât în Lista Patrimoniului Mondial, cât și în lista monumentelor de patrimoniu aflate în pericol”, se arată ntr-un comunicat de presă al președintelui Comisiei Permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, deputatul PNL Ionel Palăr.

Potrivit lui Palăr, într-o acțiune fără precedent, ”îndreptată practic împotriva intereselor României, Guvernul Dăncilă a propus retragerea dosarului Roșia Montana, decizie care a pus Comitetul pentru Patrimoniul Mondial UNESCO într-o situație extrem de delicată”, în condițiile în care organismul funcționează cu respectare principiului suveranității statelor semnatare.

”Atât PNL, cât și eu personal, am susținut ca Roșia Montana să fie inclusă în patrimoniul mondial și este inimaginabil cum un guvern poate lucra împotriva intereselor propriei țări. Guvernul Dăncilă a sfidat expertiza specialiști români și străini, iar solicitarea de amânare a introducerii Roșia Montana pe lista Patrimoniului UNESCO, până la finalizarea litigiului internațional, este o desconsiderare a valorilor naționale unicat, recunoscute și apreciate la nivel mondial. Discuțiile pe acest subiect au fost lungi și au arătat inclusiv surprinderea față de o situație greu de înțeles”, a declarat deputatul Ionel Palăr, potrivit comunicatului.

Președintele Comisiei Permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO mai susține că, din fericire, Comisia UNESCO a recomandat monitorizarea sitului și cooperarea statului român cu organismele internaționale.

”România va avea obligativitatea conservării Roșia Montana, mai ales că există temeri serioase că neimplicarea statului va duce la degradarea minelor romane, așa cum au avertizat și specialiștii ICOMOS. O revenire a României cu solicitarea de includere pe lista UNESCO se va putea face și înainte de finalizarea litigiului internațional. Cert este că România a pierdut o oportunitate pentru care alții se luptă, iar românii trebuie să știe că Guvernul Dăncilă acționează împotriva lor și acasă, în România, și în afara granițelor țării. Mai mulți delegați ai țărilor participante și-au manifestat surprinderea față de această poziție contrară a guvernului, ce contravine intereselor patrimoniului românesc”, a mai declarat deputatul Ionel Palăr.

Includerea localității Roșia Montană în lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost amânată, luni, după dezbaterile de la cea de-a 42-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, care are loc în perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, în Bahrain.

Dosarul "Peisajul Cultural Minier Roşia Montană" a fost trimis de Ministerul Culturii din România la UNESCO, pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial, pe 4 ianuarie 2017 și primise recomandare pentru includere din partea International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

România a fost reprezentată la Manama de Ștefan Răzvan Rab, secretar de stat din Ministerul Culturii, acesta având mandatul de a prezenta poziția de amânare a includerii Peisajului Cultural Minier de la Roșia Montană în lista Patrimoniului Mondial până la finalizarea procesului de la Washington, respectiv litigiul cu compania Gabriel Resources.

Duminică dimineață, la debutul discuțiilor Comitetului pentru Patrimoniul UNESCO, președintele ședinței, avocata Haya Bint Rashed al-Khalifa din Bahrain, a anunțat că dosarul pentru localitatea Roșia Montană va fi analizat la final, deși ocupa numărul 19 în lista celor 29 de candidaturi de anul acesta.

Referitor la decizia de a amâna discuțiile privind Roșia Montană, ambasadorul României la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX: "Delegația (României, n.r.) nu a cerut «returnarea», noi nu aveam cum face acest lucru. Așa cum am spus în repetate rânduri, noi am transmis cererea Guvernului/ Ministerului Culturii și Identității Naționale de amânare - sau «to refer» în terminologia de lucru a Comitetului Patrimoniului. Delegația nu e factor de decizie, deci nu puteam cere noi ceva, ci doar putem transmite cereri ale instituțiilor din România (guvern, ministere etc.). Repet, cererea a venit din partea MCIN. Rog consultați documentele".

"Timp de un an și jumătate, eu și Delegația României la UNESCO am făcut lobby pentru admiterea/succesul acestei candidaturi, printre membrii Comitetului Patrimoniului Mondial. Acum nu aș fi fost foarte convingător, probabil, dacă aș fi susținut altceva, în fața acelorași oameni. Acesta este motivul pentru care eu (și nici alt membru al delegației) nu am mers la reuniunea din Bahrain. În aceste condiții, nu pot comenta mutarea punctului pe ordinea de zi altfel decât prin faptul că, așa cum am mai spus de câteva ori, este o situație inedită pentru toată lumea și, probabil, din acest motiv dosarul românesc a fost plasat la final", a mai spus Cioroianu.

Luni după amiază, la începutul dezbaterii privind dosarul Roșia Montană, care a durat aproximativ o oră și jumătate, oficialii UNESCO au menționat că, pentru includerea unui sit pe lista Patrimoniului Mondial, este nevoie de consimțământul statului parte.

Delegația Azerbaidjanului a propus, luni, un amendament prin care, cu toate că includerea sitului Roșia Montană pe lista Patrimoniului Mondial este îndreptățită, îndeplinind toate condițiile de autenticitate și integritate cerute de UNESCO, "luând în considerare cererea de amânare făcută de statul parte", să se trimită dosarul înapoi statului român, având în vedere problema arbitrajului internațional aflat în curs. Amendamentul se referă la litigiul cu compania Gabriel Resources.

Amânarea se referă la articolul 159 din regulamentul de funcționare al Comitetului pentru Patrimoniul UNESCO, respectiv dosarul este trimis înapoi statului parte ("referred", n.r.) pentru informații adiționale și trebuie retrimis UNESCO în termen de maximum trei ani. Dacă această perioadă expiră, dosarul trebuie propus ca o nouă candidatură.

Mai multe delegații au subliniat caracterul extraordinar al cererii de amânare a includerii, în condițiile în care situl primise recomandarea din partea ICOMOS.

Pe de altă parte, Tunisia a arătat că statul parte "nu vrea să înscriem situl pe listă. Nu putem să trecem peste dorința statului parte".

Pe 7 iunie, ambasadorul României la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat pentru MEDIAFAX că Guvernul a cerut stoparea procedurii de includere a localităţii Roşia Montană în patrimoniul UNESCO, o situație calificată drept inedită, deoarece primise deja recomandare de înscriere în Lista Patrimoniului Mondial.

"Asta a fost instrucțiunea pe care am primit-o, de stopare a dosarului la nivelul la care se ajunsese. El primise deja recomandarea de înscriere în Patrimoniul Mondial, acum câteva săptămâni, iar acest lucru urma să se discute peste câteva săptămâni în Bahrein, la o reuniune mai mare a Patrimoniului Mondial. Instrucțiunea pe care am primit-o de la Ministerul Culturii, prin intermediul Ministerului de Externe, a fost, pe de o parte, stoparea evaluării la nivelul la care se ajunsese și, totodată, organizarea unei întâlniri între o delegație din partea unor ministere de la București și dna Rossler de la Patrimoniul Mondial. Întâlnirea a avut loc chiar în aceste zile la Paris. Patrimoniul Mondial urmează să dea răspuns în câteva zile, pentru că e o situație inedită, adică nu cred că s-a mai întâmplat", a declarat la momentul respectiv pentru MEDIAFAX Adrian Cioroianu.

Ministrul Culturii, George Ivașcu, a solicitat amânarea deciziei privind includerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO motivând că trebuie protejate drepturile statului român în litigiul cu compania Gabriel Resources și că pierderile se pot ridica la 4,4 miliarde de dolari.

Într-o adresă transmisă MAE, pe 30 mai, ministrul Culturii, George Ivașcu, mai menţiona că înscrierea localității Roșia Montană în lista Patrimoniului Mondial UNESCO "trebuie să se realizeze în condițiile în care acest sit să nu fie grevat de vreun litigiu".

De asemenea, Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a anunțat, pe 28 iunie, într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, că MCIN rămâne responsabilă "în problematica de securitate națională cu privire la Roșia Montană și propune soluția rațională: amânarea cererii de includere a Peisajului Cultural Minier de la Roșia Montană în lista Patrimoniului Mondial Unesco, până la finalizarea procesului de la Curtea de Arbitraj de la Washington".

"România poate pierde suma de 4,37 miliarde de dolari, Guvernul României a solicitat amânarea analizării dosarului depus la UNESCO până la soluționarea litigiului de la Curtea de Arbitraj de la Washington, în vederea protejării patrimoniului național și a intereselor financiare ale statului român. Nu suntem dispuși să plătim din buzunarul cetățeanului cele 4 miliarde de dolari care se pot pierde în urma litigiului mai sus menționat", a spus ministrul Culturii, George Ivașcu.

Oficialul insista că "Guvernul României nu solicită retragerea dosarului ci amânarea acestuia până la soluționarea litigiului în dosarul de arbitraj nr. ARB/ 15/ 31 - Roșia Montană, pentru care în data de 22 februarie 2018, casa de avocatură care reprezintă statul român a depus apărarea la Curtea de Arbitraj de la Washington. Acest subiect trebuie scos din paradigma propagandistică și tratat de către toți decidenții statului român ca pe o prioritate de securitate națională".