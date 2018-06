Panică în Olanda! O camionetă a intrat în pietoni la un festival de muzică - Mai multe victime / FOTO

O camionetă a lovit patru pietoni în noaptea de duminică spre luni în apropierea festivalului Pinkpop din Olanda, ucigând o persoană şi rănind grav alte trei, informează poliţia olandeză, citată de AFP, scrie agerpres.ro.

