Papa Francisc şi-a exprimat dorinţa ca steaua de pe catedrala Sagrada Familia să lumineze calea către iubirea dintre oameni

Papa Francisc şi-a exprimat dorinţa ca steaua ce luminează noul turn al catedralei Sagrada Familia, dedicat Fecioarei Mariei şi inaugurat miercuri la Barcelona, să lumineze calea tuturor oamenilor spre iubire, fraternitate şi grijă faţă de cei defavorizaţi, relatează EFE.

Papa Francisc a înregistrat un mesaj cu prilejul inaugurării Turnului Fecioarei Maria, miercuri, 8 decembrie, când în calendarul catolic este trecută sărbătoarea Concepţiei Imaculate - zi liberă în Spania.

Amintind că arhitectul bazilicii, Antoni Gaudi, a reprezentat-o pe Fecioara Maria în portalul speranţei, Suveranul Pontif a îndemnat la rugăciune şi a cerut ajutorul Preacuratei pentru cei săraci şi excluşi, deoarece ei se află în inima lui Dumnezeu.

"Fie ca această stea care străluceşte începând de astăzi să vă lumineze şi să spuneţi "da" harului Domnului şi un "nu" hotărât păcatului", a spus papa Francisc în mesajul prilejuit de instalarea stelei pe Turnul Fecioarei din Sagrada Familia.

"Sfânta Fecioară Maria să vegheze asupra familiilor cu steaua ei luminoasă. Ea, formând Sfânta Familie din Nazaret, împreună cu Pruncul Iisus şi cu sfântul Iosif, a trecut prin situaţii similare cu multe dintre familiile voastre", a adăugat papa Francisc, potrivit Agerpres.ro.

Turnul Fecioarei Maria are o înălţime de 127 de metri şi a fost decorat în vârful său cu o stea luminoasă ce are un diametru de 7,5 metri, fiind realizată din sticlă şi oţel inoxidabil. Ea a costat 1,5 milioane de euro şi a fost realizată din materiale care să reziste la acţiunea razelor solare. Steaua are în centrul ei 12 proiectoare şi "va străluci ca o nouă stea pe cerul Barcelonei", potrivit lui Jordi Fauli, arhitectul-şef al bazilicii Sagrada Familia.

Catedrala Sagrada Familia va avea în total 18 turnuri, iar cea dedicată Fecioarei Maria va fi a doua ca înălţime, fiind depăşită doar de cea dedicată lui Iisus, care o înălţime de 172 de metri şi poartă în vârful său o cruce.