Partidul Ecologist il acuză pe Bode că nu face nimic pentru construirea autostrăzilor

Constatăm cu dezamagire ca rectificarea bugetara adoptata ieri de catre Guvernul Romaniei nu include la MTIC bani pentru construirea autostrazilor. Astfel, Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor a primit 135,0 milioane lei, reprezentând subvenții acordate operatorilor economici din coordonarea acestuia, e de părere Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român (PER)

!In urma cu o saptamana Partidul Ecologist solicita ministrului Lucian Bode sa prioritizeze autostrada Ploiești- Brașov, declarată in CSAT de interes national, lucrare realizabila într-un an, ce ar fi generat locuri de muncă, fiind un demers ce ar fi contribuit la ralansarea economica a României. Cele 2- 2,5 miliarde, necesare construirii autostrăzii, sunt o sumă nesemnificativă, putând fi obţinută, inclusiv din redirecţionarea bugetului Apararii (2%), pe care am solicitat să fie alocat, în această perioadă critică, pentru sistemul de sănătate şi relansarea economiei naţionale.

Din păcate, Lucian Bode ne arată că este doar un pion care nu are un cuvânt de spus in guvernul Orban. Dezamagirea este cu atat mai mare cu cât Bode nu a schimbat nimic de când este în funcţie: tronsoane nefinalizate, contructori care nu respectă termenele de execuţie, aceleaşi condiţii de participare la licitaţii, nicio interdicţie pentru firmele neserioase etc.

Deci, domnule ministru, dacă nu vă pasionează subiectul, puteţi să plecaţi acasă! Nu vrem să vă confundăm cu mobilierul ministerului!!, a declarat președintele PER într-un comunicat remis redacției.