Partidul Ecologist Român cere PNL și președintelui Iohannis să-și ceară scuze în fața românilor

Partidul Ecologist Român intervine în contextul desemnării lui Nicolae Ciucă pentru functia de premier și acuza PNL și pe Klauss Iohannis de ipocrizie privind dicutiile cu PSD pentru acordarea voturilor de învestitură. Ecologiștii susțin că românii vor cât mai repede un guvern si le cer penelistilor și președintelui României să își ceară scuze în fața românilor pentru haosul politic creat, gestionarea catastrofală a pandemiei și neincrederea transmisă românilor în ultimii doi ani.

„Să înțelegem că acum este bună ciuma roșie? PNLiștii și președintele Klaus Iohannis au nevoie de PeeSeeDee să-i scoată din rahat pentru că românii au nevoie de un guvern, cât mai repede!

Dar cum rămâne cu discursurile președintelui în care explica românilor că PSD este întruchiparea răului în România? Să-l întrebăm pe Florin Cîțu cum este cu haștagul suedez, că el îl simte cel mai bine!

Acum când au distrus încrederea românilor în autoritati, când s-au jucat cu pacalicii ăia de USR de-a politica iar acum au morcovul în fund cu tot cu ierpure, au ajuns să vadă un ajutor în PeSeDeul mult blamat! Ar trebui sa iasă in conferință de presă toți guvernanții, în frunte cu președintele României, să ceară scuze românilor pentru atitudine, bataie de joc și pentru situația haotică în care ne-au adus, pentru că ei sunt singurii vinovati, guvernantii PNL și USR, plus președintele! " a declarat liderul PER, Dănuț Pop.