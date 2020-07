Partidul Ecologist Român, propunere ȘOC pentru Traian Băsescu: 'Măcar atât, dacă tot are tupeu!'

Dănuţ Pop, preşedintele PER, îl acuză pe Traian Băsescu că „distruge șansa unei resetări reale a clasei politice pe care toți romanii o așteaptă”, cerându-i în acest context „să scrie o carte adresată tinerei generații, în care să se spovedească de toate golăniile pe care le-a făcut cât a fost la butoane”.

„Turnătorul Petrov este ca o durere de cap care nu dispare! Există și face rău: vrea să încurce calculele pentru primăria capitalei

Despre utilitatea CNSASului am mai vorbit. Dar, se vede bine că nici după ce instanțele declară un politician ca fiind colaborator al Securitătii, nu se întâmplă mai nimic! Nici măcar moral!

Securistul Petrov incă mai are tupeul să deschidă gura în fața românilor fără nicio remușcare, ba chiar aduce în discuție o (alta!) candidatură la alegerile locale din această toamnă! Cât rău vrea să mai facă României?

Resuscitarea creației sale politice la fiecare sesiune electorală prin propria candidatură, doar pentru că omul a fost de două ori primarul capitalei, președintele țării și are notorietate, este profund nedreaptă pentru evoluția societății românești!

Au schimbat istoria României prin refolosirea sa ca marionetă! Traian Basescu distruge șansa unei resetări reale a clasei politice pe care toți romanii o așteaptă! Este nociv și trebuie să se retragă! Îi propunem să scrie o carte adresată tinerei generații, in care să se spovedească de toate golăniile pe care le-a făcut cât a fost la butoane! Măcar atât, dacă tot are tupeu!, se arată într-un comunicat de presă al lui Dănuț Pop, președinte PER.