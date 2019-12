Partidul lui Barna iese la atac - 'guvernarea PSD-ALDE a distrus economia României'. Cu ce proiecte se laudă USR la sfârșit de an

Timp de aproape trei ani, guvernarea PSD-ALDE a distrus, prin măsurile haotice, populiste și clientelare, economia României, acuză USR pe Facebook, care prezintă proiectele economice depuse în Parlament.

„Timp de aproape trei ani, guvernarea PSD-ALDE a distrus, prin măsurile haotice, populiste și clientelare, economia României. Rezultate palpabile? Încetinirea creșterii economice, inflația ridicată, deficitul bugetar peste 4% din PIB în ciuda împrumuturilor care au explodat și retrogradarea rating-ului de țară al României.

Ne-am luptat în Parlament împotriva tuturor măsurilor aberante și dăunătoare adoptate. Am cerut înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să investigheze efectele OUG 114, ordonanța care a subminat interesele economice și strategice ale României, făcându-ne dependenți de gazele rusești. Am cerut constant abrogarea prevederilor novice din actul normativ, atât în timpul guvernării PSD, cât și la învestirea Guvernului Orban.

De asemenea, am făcut presiune pentru eliminarea supra-taxării contractelor part-time, măsură care a afectat puternic domeniile în care se încheiau frecvent astfel de contracte. Am fost primii care am depus proiect de lege în acest sens, în mai 2019, la inițiativa senatoarei USR Florina Presadă. Apoi, când măsura a ajuns la vot, la începutul lunii decembrie, la pachet cu eliminarea supraaccizei la combustibili, am votat pentru eliminarea suprataxării impuse de PSD.

În beneficiul antreprenorilor, am depus și un proiect de lege prin care să poată fi dedusă din impozitul datorat contravaloarea caselor de marcat electronice. Propunerea legislativă, inițiată de deputații Cristina Prună și Claudiu Năsui, a fost adoptată de Senat și intră în dezbaterea Camerei Deputaților.

Nu în ultimul rând, când Guvernul Orban a început să creioneze bugetul pe 2020, noi am cerut ca previziunea de deficit bugetar pentru 2020 să se încadreze în limita de 3% convenită de România cu partenerii europeni. Pentru încadrarea în această țintă, USR a propus restructurarea cheltuielilor publice și înlăturarea risipei, începând cu eliminarea pensiilor speciale și a PNDL, „pușculița” lui Dragnea pentru fidelizarea baronilor locali”, scrie USR pe pagina oficială de Facebok.