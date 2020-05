Patronul CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru: 'Papură şi-a dat demisia, noi am fost extrem de şocaţi'

Patronul CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a declarat, joi, că antrenorul Corneliu Papură nu a fost dat afară, ci a demisionat, potrivit news.ro.

"Domnul Papură şi-a dat demisia, noi am fost extrem de şocaţi, foarte trişti, foarte supăraţi, nu am luat în calcul această variantă. Din păcate s-a întâmplat. Nu schimbă nimeni antrenorul în plină epidemie şi pe ultimele opt etape, la sfârşitul drumului. Nu ne-a trecut prin cap să-l schimbăm pe Corneliu Papură. (n.r. - din ce motiv a demisonat?) Pentru noi este inexplicabil. Am început să facem liste scurte. Până acum nu s-a discutat cu Edi Iordănescu, nici la nivel de tatonare, la niciun nivel. (n.r. - Cârţu o variantă?) Domnul Cârţu s-a retras, am vorbit cu dânsul de-a lungul timpului şi spus: Nu mai vreau, nu mai îmi trebuie, vreau stau liniştit. Deci este exclus. Nu am luat o decizie ca Papură să rămână în club. Aşteptăm să treacă o perioadă de timp, ne liniştim, analizăm, rumegăm, după care vom lua o decizie. În acest moment, nu, nu face parte din cadrul clubului, dar vom lua o decizie ulterior. Este greu de crezut că în mai puţin de două, trei zile pot să bat palma cu cineva, în condiţiile de negociere pe contract, deci udeva la patru zile e realist (n.r. - pentur numirea unui nou antrenor)", a declarat Rotaru, la ProX.

Contractul antrenorului Corneliu Papură cu CS Universitatea Craiova a fost reziliat, clubul precizând că negociază cu un alt tehnician peluarea echipei.

"În urmă cu aproape o săptămână, clubul Universitatea Craiova a încheiat în mod amiabil relaţiile contractuale cu antrenorul principal Corneliu Papură. Pentru a nu perturba activitatea clubului, am preferat să ţinem această informaţie confidenţială. În acest moment suntem în procedura pentru desemnarea unui nou antrenor principal şi sperăm că vom lua cea mai bună decizie. Pentru a evita eventualele speculaţii din partea presei, facem precizarea că modul nostru de lucru nu presupune negocierea cu mai mulţi antrenori în acelaşi timp", a anunţat clubul oltean.

Papură, 46 de ani, a condus Craiova ca antrenor principal de două ori, prima dată după demiterea antrenorului italian Devis Mangia, din aprilie 2019 şi până la finalul sezonului trecut, şi a doua oară, după plecarea lui Victor Piţurcă, în luna ianuarie. El a mai fost antrenorul echipei a doua a CSU Craiova şi secundul lui Victor Piţurcă.