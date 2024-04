Paul McCartney a lăudat coverul Blackbird al lui Beyoncé de pe albumul Cowboy Carter

"Cred că ea l-a interpretat minunat şi întăreşte mesajul drepturilor civile care m-a determinat să scriu cântecul. Cred că Beyoncé a făcut un cover frumos şi îi îndemn pe toţi cei care nu l-au ascultat încă să îl asculte", a spus el într-o postare pe Instagram.

"Am vorbit cu ea pe FaceTime şi mi-a mulţumit că am scris cântecul şi că am lăsat-o să facă un cover. I-am spus că a fost plăcerea mea şi că am crezut că a făcut o versiune grozavă a cântecului", a continuat el.

Pentru al doilea act al trilogiei sale muzicale renascentiste, Beyoncé a adus un omagiu rădăcinilor sale texane cu 27 de piese de muzică country, un gen muzical foarte popular în Statele Unite care, în ciuda originilor sale afro-americane, este în general asociat cu artişti albi.

Printre piesele de pe "Cowboy Carter", Beyoncé a pregătit câteva surprize pentru fanii ei, inclusiv un cover al piesei "Blackbird", compusă de Paul McCartney în 1968 pentru "White Album".

Totuşi, nu este o alegere nesemnificativă, deoarece cântăreaţa face aluzie la nouă adolescenţi de culoare care au devenit simboluri ale mişcării pentru drepturile civile, urmând cursurile unui liceu exclusiv alb, în perioada de segregare din sudul Americii.

"Când am văzut la televizor, la începutul anilor '60, imaginile cu tinere fete de culoare care erau exmatriculate de la şcoală, mi s-a părut şocant şi nu-mi vine să cred că astfel de lucruri se mai întâmplă şi astăzi în unele locuri", spune Paul McCartney pe Instagram. "Orice lucru pe care cântecul meu şi versiunea fabuloasă a lui Beyoncé îl pot face pentru a atenua tensiunile rasiale este un lucru minunat şi mă face foarte mândru", conchide el.