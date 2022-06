Paul Pogba, întâmpinat de mii de fani înaintea un meci de caritate în Guineea

Fanii s-au masat de-a lungul traseului salutând vehiculul în care se afla campionul mondial născut în Franţa din părinţi guineeni. "Pogba, copilul ţării, bun venit în Guineea, Paul", au scandat ei.Coada de maşini, încadrate de jandarmerie, a cauzat ambuteiaje pe principalele artere principale ale capitalei."Sunt 11 ani de când nu am mai venit aici. Am spus că vin să ajut Guineea, pentru ca Guineea să progreseze. Am venit să-mi ajut ţara", a spus el, în prezenţa mamei sale şi a ambasadorului Franţei în Guineea.Pogba va juca miercuri un meci de caritate pe un stadion din Conakry cu foste legende, între care senegalezul El Hadji Diouf, ivorianul Kader Keita, selecţionerul Guineei, Kaba Diawara, sau francezul Vikash Dhorasoo.Sejurul său în Guineea este organizat de o asociaţie locală, "48 de ore pentru Guineea", care luptă pentru un mai bun acces la apă, sănătate şi educaţie.Mijlocaşul francez va juca din sezonul viitor la o nouă echipă, după ce anul acesta şi-a încheiat contractul cu Manchester United, club pentru care evolua din 2016.