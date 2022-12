Paul Stănescu trage linie pentru 2022: În cadrul coaliției, nu am reușit mereu să luăm cele mai adecvate decizii

Secretarul general al PSD Paul Stănescu spune că România nu mai poate avea o politică externă pasivă, ci trebuie să promoveze mai activ și cu mai multă determinare obiectivele țării în cadrul comunității europene. Într-un mesaj adresat cu ocazia Anului Nou, secretarul general al PSD spune că 2022 a fost un an greu.

„În cadrul coaliției, nu am reușit mereu să luăm cele mai adecvate decizii. Dar am revenit la ele, le-am corectat, și întotdeauna am ținut ca acestea să respecte două principii politice: solidaritatea și responsabilitatea. A fost un an greu, iar eu le mulțumesc tuturor românilor că la sfârșitul lui 2022 și-au păstrat încrederea în PSD”, a scris Paul Stănescu pe Facebook, relatează Mediafax.

El și-a arătat încrederea că în anul 2023 „vom continua să guvernăm în interesul românilor”.

„Nu în ultimul rând, am speranța că ne vom urmări cu mai mult pragmatism interesele naționale în Uniunea Europeană. Pentru că una dintre lecțiile sfârșitului de an 2022 este că nu mai putem avea o politică externă pasivă, nu mai putem spera doar la bunăvoința altora, ci trebuie să apărăm și să promovăm mai activ și cu mai multă determinare obiectivele noastre în cadrul comunității europene”, a adăugat Paul Stănescu.