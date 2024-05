"Nu pot uita ce mi-a făcut mie clubul Armatei. Pentru acest lucru nu îi pot ierta': Helmut Duckadam a refuzat petrecerea organizată de Steaua

O parte dintre gloriile Stelei s-au adunat la Cercul Militar pentru a sărbători împlinirea a 38 de ani de la cel mai mare triumf din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Unul dintre cei mai importanți oameni care au contribuit la această realizare, Helmut Duckadam, a ales să stea depart de eveniment. Fostul portar este și în ziua de astăzi deranjat de tratamentul la care l-au supus oficialii Stelei, scrie gsp.ro.

„Cu siguranță, unii colegi s-au supărat că nu am mers, dar bunicul meu avea o vorbă: te iert, dar nu pot să uit. Eu nu pot uita ce mi-a făcut mie clubul Armatei. În 38 de ani, nu am primit nici măcar un semn de la ei și am trecut prin perioade grele.

Să-mi fi oferit și mie un loc de muncă, cum am văzut că se poate oferi la foarte mulți care au activat de-a lungul timpul în cadrul CCA. Nu am avut niciodată această ofertă. Faptul că am fost aruncat la un moment dat ca o măsea stricată, la doar câteva luni de la finala de la Sevilla... pentru acest lucru nu îi pot ierta, nu pot merge să mă afișez.

În '94 am fost nevoit să mă angajez, să apelez la cei de la Dinamo, la rivala istorică, pentru a mă angaja la Poliția de Frontieră. Am lucrat 7 ani la Poliția de Frontieră de la Nădlac! Eu sunt pensionar MAI în loc de pensionar MApN.

Cu siguranță aș fi acceptat scuzele. De iertat, am iertat, dar nu am cum să uit! Am trăit ani grei, am fost jucător-președinte la Vagonul Arad, am crescut câini și nu am primit un telefon. În tot angrenajul clubului nu puteam fi și eu o piesă acolo? Să fiu antrenori de portari, să trasez terenul, nu știu, orice. Dar nu mi s-a oferit nimic!”, a afirmat Duckadam.