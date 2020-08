Pep Guardiola: 'Pentru noi este important că am reuşit să batem de două ori echipa lui Zidane'

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, care a eliminat Real Madrid (4-2, scor general) în optimile Ligii Campionilor, a opinat după meciul de pe Etihad Stadium că acest duel a fost o primă etapă din tentativa de a câştiga trofeul în acest sezon, potrivit Agerpres.

Manchester City s-a impus cu acelaşi scor ca în tur (2-1), prin golurile marcate de Raheem Sterling (9) şi Gabriel Jesus (68), respectiv Karim Benzema (28). Ambele goluri ale echipei antrenate de Pep Guardiola s-au marcat după erori ale fundaşului francez Raphael Varane.

''Când joci contra Madridului realizezi cât sunt de buni. S-au creat multe ocazii, dar am marcat din două erori ale lor. În prima repriză, am avut probleme cu umiditatea aerului, nu ne aşteptam la aşa ceva. Nu a fost uşor, dar a fost mai bine în partea a doua. Am încercat mereu să presăm echipa adversă, să profităm de erori şi o vom face pe toate stadioanele. Uneori funcţionează, alteori nu, dar este mai complicat împotriva unor echipe foarte bune. Însă am reuşit un meci bun. Ştiam că ei nu se vor panica şi că vor fi pregătiţi să sufere. În repriza secundă nu le-am oferit şansa să tragă la poartă sau să-şi creeze multe ocazii. Nu este niciodată simplu, pentru că ei fac marcaj individual chiar în faza de construcţie, aşa că nu este uşor de recuperat balonul, s-au pierdut multe mingi, dar jucătorii au făcut eforturi incredibile. Pentru noi era important să batem de două ori şi să eliminăm echipa lui Zinedine Zidane, care nu s-a mai aflat în această postură. Noi încercăm să câştigăm Liga Campionilor şi aceasta a fost doar o etapă'', a declarat Guardiola după meci.

În sferturile de finală, Manchester City o va înfrunta pe Lyon, sâmbătă, la Lisabona, pe stadionul Jose Alvalade.

Liga Campionilor va continua sub forma unui mini-turneu la Lisabona, cu sferturi de finală, semifinale şi finală, toate în manşe unice.