PER face un apel pentru sprijinirea producătorilor autohtoni după decizia de închidere a piețelor

Partidul Ecologist Român ia poziție față de decizia de închidere a piețelor și face un apel pentru sprijinirea producătorilor români.

„Partidul Ecologist Român face un apel public către asociațiile comunelor, orașelor și municipiilor din România, să se alăture ecologistilor, să sprijine producătorii autohtoni și să boicoteze restricțiile privind închiderea piețelor. Închiderea piețelor în favoarea supermarketurilor, in perioada următoare ne determină să transmitem un punct de vedere public, foarte clar. Măsura închiderii piețelor in absența instituirii starii de urgentă este ilegală! PER este total împotriva măsurilor care afectează fermierii și micii producatori, considerând aceasta din urmă ca un atac la adresa siguranței existențiale a țăranului român. Mai mult, pentru că ne dorim o Românie Sănătoasă, percepem măsura dorită de guvernul Orbanși ca o condamnare a românilor din zona urbană la o alimentațienesănătoasă, nenaturală, cu E-uri și compuși chimici care dăunează organismului, duc la obezitate ori alte boli.Vârstnicii care, fie cumpără, fie vând produse, sunt principalele două categorii afectate de închiderea piețelor! Ca să nu mai vorbim despre oameni ai străzii care ar fi condamnați la înfometare și chiar dispariție, care se bucura de generozitatea vânzătorilor din piețe. Nu există nici măcar un argument valid, legislativ sau economic, ce ar putea justifica închiderea piețelor! Primele 9 rețele de supermarket-uri au împreună o cifră de afaceri de 51 de miliarde de lei (2019), iar cele 11 rețele românești fac împreună vânzări de doar 4 miliarde de lei(același an, 2019). Profitul cumulat, declarat de marile rețele de magazine, este de doar 1,4 miliarde de lei! Deci? Sprijinim străinii iar românii mor de foame? Cerem tuturor primarilor din țară, indiferent de culoarea politică, să protejeze românii și să boicoteze măsura nelegală și nejustificată!” se arată în comunicatul PER.