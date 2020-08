PER Sibiu şi-a propus să obţină un scor de 7% la alegerile locale în judeţ

Preşedintele organizaţiei judeţene Sibiu a Partidului Ecologist Român (PER), Ioan Gligor, a anunţat marţi că şi-a propus obţinerea unui scor de 7% la alegerile locale, candidaţii propuşi fiind, printre alţii, un inspector pe drepturi de autor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) şi un fost poliţist pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu, potrivit Agerpres.

"Eu sunt de puţin timp la conducerea PER. Într-o perioadă destul de scurtă am mobilizat foarte bine acest partid. (...) La ora actuală avem peste 250 de membri, dar mâine sau poimâine cifra se schimbă. Am mărit capacitatea de luptă. (...) Scoatem cel puţin patru consilieri (în municipiul Sibiu n.r.)", a declarat liderul PER Sibiu, Ioan Gligor.

Gligor nu candidează pentru nicio funcţie în administraţia sibiană. În urmă cu patru ani, Ioan Gligor a candidat pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu, atunci fiind membru PMP.

Fost poliţist, actual jurist, Lucian Trancă este candidatul PER pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu. Acesta a mai încercat şi în urmă cu patru ani să candideze ca independent pentru această funcţie, dar nu a reuşit. Trancă spune că, dacă va fi ales primar al Sibiului, doreşte "continuarea a tuturor proiectelor actuale care sunt în desfăşurare şi proiectele noastre pe care le avem pe mediu".

Candidatul PER pentru funcţia de preşedinte al CJ Sibiu, Constantin Cernejenco, inspector pe drepturi de autor, doreşte, printre altele, "un mediu sănătos pentru judeţ, extinderea reţelei de colectare selectivă (a deşeurilor, n.r.) în judeţ, nu în interesul firmelor, ci în interesul cetăţenilor".