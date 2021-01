Percheziţii de amploare în patru judeţe - Prejudiciu de milioane de lei din reciclarea falsă a tone de deşeuri

Marţi dimineaţa, polițiștii de investigare a criminalității economice din Mehedinți efectuează 13 percheziții domiciliare, în județele Mehedinți, Dolj, Timiș și Prahova. Sunt vizate mai multe persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 8.300.000 de lei, prin consemnarea în fals a reciclării a peste 4.000.000 de kilograme de deșeuri.

La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.P.J. Mehedinți efectuează 13 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din Mehedinți, Dolj, Timiș și Prahova. De asemenea, vor fi puse în aplicare 8 mandate de aducere.

Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 8.297.780 de lei.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada aprilie 2018-noiembrie 2019, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv având ca scop obținerea unor ecobonificații pentru activități nereale de reciclare a 4.148.900 kg. de deşeuri din plastic, PET şi sticlă.

Astfel, acestea ar fi întocmit documente pentru 7 societăţi comerciale, consemnând în fals activități de colectare, transport și predare în vederea reciclării deşeurilor. Documentele ar fi fost predate în vederea obținerii de bonificații, determinându-i pe reprezentanții societăţilor să se sustragă de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

La activități participă poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dolj, Timiş şi Prahova.